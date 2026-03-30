La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó el calendario de pagos de abril, un mes que llegará con algunas modificaciones debido a los feriados del jueves 2 y viernes 3 por Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Además, en abril comenzará a regir el aumento del 2,9% junto con el bono de $ 70.000 para jubilados y pensionados, lo que eleva la jubilación mínima a $ 450.319,31. El próximo mes, las jubilaciones y pensiones quedarán fijadas en los siguientes montos: La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos que comenzará a regir a partir del próximo mes: