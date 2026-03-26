La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirán a partir de abril 2026. Además, el organismo abonará nuevamente el bono extraordinario de $70.000 para los adultos mayores que cobren el haber mínimo garantizado. Todos los haberes recibirán un incremento de 2,9%, en línea con la inflación de febrero difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta forma, el haber mínimo garantizado vigente a partir de abril será de $ 380.319,31. En tanto, el haber máximo para jubilados fue fijado en $ 2.559.188,14. Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) será de $ 173.978 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $ 304.255,44. Con el aumento del 2,9%, así quedan los haberes previsionales para abril 2026: Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares también recibirán el incremento del 2,9%. Los montos quedarán así: