"CABA no es una provincia, es territorio bonaerense": escuchá qué dijo Kicillof en la disputa con Larreta

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, redobló la apuesta contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en medio de las criticas entre el oficialismo y la oposición tras los incidentes en la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de militantes y simpatizantes marcharan hacia su vivienda ubicada en Recoleta.

El sábado 27 de agosto se convocaron marchas y manifestaciones en distintos puntos de la Argentina en apoyo a la vicepresidenta tras conocerse el pedido de 12 años de cárcel por parte del fiscal federal Diego Luciani en la Causa de la Obra Pública en Santa Cruz, conocida como Vialidad.

Sin embargo, militantes kirchneristas y simpatizantes de la ex mandataria marcharon hacia su casa tras la denuncia que realizó la titular del Senado en su cuenta de Twitter: "Hoy amanecí con la esquina de mi casa literalmente sitiada. Las vallas colocadas por el Sr. Larreta son algo más que impedir la libre circulación. Son algo más que sitiar a la Vicepresidenta de la Nación".

" Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial ", sostuvo mediante una carta publicada en su página web. Sin embargo, tras el retiro de las vallas por parte de los manifestantes comenzó el enfrentamiento con la Policía de la Ciudad.

Manifestantes marcharon a la casa de Cristina Kirchner, ubicada en Recoleta.

En medio de los manifestantes se encontraban funcionarios de Gobierno y los principales dirigentes como Máximo Kirchner, Juan Grabois y Kicillof, al querer cruzar las vallas al frente de una columna de manifestantes y fueron reprimidos por la Policía.



"Yo no empujé a nadie, fue un hecho lamentable, desafortunado. Yo lamento que la oposición compita para ver quién es más antidemocrático. (Patricia) Bullrich reprendiéndolo a Larreta por no reprimir más", expresó el Kicillof este jueves en diálogo con La Brújula 24.

Además, recordó que CABA "es territorio de la Provincia, que en 1980 se la cedió al país entero. El puerto, de hecho, no es de la Capital tampoco" y agregó: "Es el distrito más rico, pero no el mejor. Muchas empresas que trabajan en la provincia tienen su sede en Capital. Hay una aspiración de hacernos creer que es una provincia, pero no lo es. Y esto que digo no es agresión, es lo que es, hay 23 provincias en Argentina".

Sobre la Causa Vialidad, el mandatario de la provincia aseguró que el fiscal "Luciani no tenía una sola prueba contra Cristina Kirchner.

" Lo que Luciani quería demostrar era que José López es amigo de Lázaro Báez, aunque los empresarios con los que tenía vínculos en realidad, por ejemplo, era con el amigo de la vida de Mauricio Macri, Caputo. Yo no digo que son todos chorros, pero sí deberían investigarlo ", afirmó.