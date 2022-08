Axel Kicillof eligió a un sindicalista cercano a Cristina y Máximo como ministro de Trabajo

La foto en el aeropuerto Astor Piazzolla, de General Pueyrredón, reveló lo que luego anunció Axel Kicillof: el sindicalista Walter Correa será el nuevo ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en reemplazo de Mara Ruiz Malec que se va a controlar los fondos de las obras sociales en la Afip.

El recambio garantiza al kirchnerismo dos lugares clave: uno en la administración federal de impuestos que ahora comanda Carlos Castagneto y otro en el vínculo con el ámbito laboral y empresarial bonaerense.

Kicillof voló de La Plata a Mar del Plata junto al futuro ministro y la funcionaria saliente para participar del Primer Congreso Bonaerense de Derecho del Trabajo "Desafíos para potenciar y expandir la tutela laboral".

La designación fue conversada con Cristina Kirchner -que días atrás recibió a Correa y a Pablo Moyano- y con Máximo Kirchner que hace unos meses convocó al peronismo sindical bonaerense en Baradero para marcarle la cancha al resto del sindicalismo y a la Casa Rosada. Es además una fuerte señal al empresariado y al sindicalismo, incluso una decisión que en La Plata explican como un puente con la CGT. El dato es que Correa no es de los alineados con la conducción sino lo contrario.

Buenos Aires tenía contenida a la CTA con el nombramiento de la la ministra de Mujeres, Estela Díaz. Ahora suma al secretario general de la Federación Argentina de la Industria del Cuero y Afines, gremio que integra la Corriente Federal de los Trabajadores-CGT.

Walter Correa con Vanesa Siley en la marcha de la CGT del último miércoles

En Mar del Plata el gobernador cuestionó a los empresarios que "especulan" y a los que llegan a "esclavizar" trabajadores. Explicó que no está en contra del capital pero insistió con una línea que comparte con el próximo ministro: la especulación de empresarios que suben precios y no reconocen derechos laborales.

"Si el trabajador tiene que ir a vender en pura soledad está en inferioridad y siempre sus derechos y sus condiciones van a ser los peores. Por eso, cuando los trabajadores defienden sus derechos colectivamente sufren ataques como han sufrido nuestros sindicatos", defendió a las organizaciones.

También hizo críticas a ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y a dirigentes liberales. "Vuelven con fuerza estos discursos de algunos que prometen que van a terminar con los derechos de los trabajadores. Vuelven esos discursos de la flexibilización laboral. Ahora la llaman modernización. Es siempre lo mismo. Se limita a bajar los salarios", destacó el mandatario.

Y continuó: "Según estas teorías, si hay desempleo tiene que bajar el salario. Pero en la crisis del '30 con eso solo no se solucionó. Y sin embargo qué diría un economista neoliberal cuando la cosa no se soluciona, porque el salario no baja. Y ¿de quién es la culpa? - ironizó- a uno lo tengo en la mesa: Walter Correa. Los sindicalistas que impiden que el mercado ajuste".

Por otra parte destacó la gestión de Ruiz Malec cuestionando a sus antecesores. "Recibimos un ministerio cuyo ministro salió en una filmación buscando maneras de perseguir a los sindicatos: se lo conoció como Gestapro. Se autodenominaron Gestapo para perseguir a los trabajadores para sacarles sus derechos", subrayó antes de anunciar que Correa asumirá el próximo lunes en una cartera clave que arranca con conflicto con gremios docentes.

Kicillof lo definió como "un amigo, compañero y laburante incansable". Y destacó el avance bonaerense en un organismo de Nación al contar que acababa de hablar con Castagneto para determinar que el pase se concretará a partir del próximo lunes.

Kicillof sobre Correa: "Es un amigo. compañero y laburante incansable"

"Mara va a la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social", explicó el gobernador y agregó que "los recursos que va a obtener Mara, los va a administrar Fernanda" en referencia a Raverta, titular de la ANSES e integrante de La Cámpora. Buenos Aires "tendrá ahí a una amiga y una aliada trabajando para defender la justicia social" resaltó.

La CFT marchó este miércoles hacia el Congreso y "contra los especuladores" para "parar el golpe". Allí estuvo Correa junto a dirigentes como Vanesa Siley, del Sitraju, que es diputada nacional por el kirchnerimo. Correa integró las listas el año pasado pero no entró.

QUIÉN ES CORREA

La Corriente Federal que integra Correa es el ala más combativa del sindicalismo peronista. Sus dirigentes protagonizaron los fuertes reclamos a la gestión del ex ministro Martín Guzmán. Siley y Hugo Yasky fueron los voceros de un espacio que integra también Sergio Palazzo, diputado nacional y secretario general de Bancarios. El vínculo con Kicillof es de vieja data por lo que el gobernador participó del Congreso Nacional de la organización en julio pasado.

Correa es de Moreno, donde fue concejal, y en 2017 fue electo diputado nacional por Unidad Ciudadana, el espacio que construyó CFK como candidata a senadora bonaerense cuando dejó el PJ para Florencio Randazzo que se plantó y reclamó una PASO.

En su carrera sindical, arrancó como delegado de fábrica en curtiembre hasta llegar a secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores en 2004 y finalmente secretario general de la Federación.