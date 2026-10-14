Anatomía de la línea F: cómo será la obra que espera la Ciudad desde hace 25 años

La Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha, a partir del jueves 15 de octubre, un nuevo plan de facilidades de pago para cancelar deudas de los impuestos Inmobiliario/ABL y Patentes.

Los contribuyentes podrán regularizar deudas que hayan vencido antes del 1° de octubre de este año , por montos de hasta $ 5.940.000 (por partida o dominio y por tributo) y que se encuentren en instancia administrativa. El tope se calcula sobre la deuda original, sin contar los intereses .

También podrán adherirse quienes hayan gestionado un plan de facilidades de pago que haya sido declarado caduco o nulo antes del 1° de octubre de este año.

La medida que implementará la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. El trámite es 100% online y podrá realizarse en el Portal del Contribuyente de AGIP.

“Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día. Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante ”, señaló en X el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día.



Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante. https://t.co/zkZoCzOqeE — Jorge Macri (@jorgemacri) October 14, 2026

En un comunicado, la Ciudad detalló que las deudas se podrán cancelar al contado, con 100% de condonación de intereses, o en hasta 12 cuotas con 50% de condonación y sin interés de financiación. Ambas alternativas se debitarán de manera automática en el CBU que informe el contribuyente, con vencimiento el 10 de cada mes .

“El plan caduca si se acumulan 2 cuotas impagas (consecutivas o alternadas) a los 60 días del vencimiento de la segunda o si se registra la falta de pago de la última cuota, a los 60 días de su vencimiento. Al caducar, se vuelven a imputar los intereses resarcitorios que habían sido condonados”, remarcó AGIP.

La adhesión a este plan de facilidades de pago implica que el contribuyente reconoce una deuda y renuncia a su prescripción y al pedido de devolución, total o parcial, de las obligaciones tributarias regularizadas y sus intereses .

En caso de que se produzca la adhesión al plan y luego se efectúe la transferencia del vehículo o inmueble, se deberá cancelar anticipadamente la totalidad de la deuda suscripta en el plan.

AGIP habilitará un nuevo plan de pagos para regularizar deudas impositivas (ABL y Patentes)

El ente recaudador porteño aclaró que aquellas personas que tengan otros planes de financiación vigentes, deudas con juicio de ejecución fiscal en trámite y multas de cualquier naturaleza no podrán acogerse a esta nueva modalidad de regularización de impuestos.