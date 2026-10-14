La Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha, a partir del jueves 15 de octubre, un nuevo plan de facilidades de pago para cancelar deudas de los impuestos Inmobiliario/ABL y Patentes.
Los contribuyentes podrán regularizar deudas que hayan vencido antes del 1° de octubre de este año, por montos de hasta $ 5.940.000 (por partida o dominio y por tributo) y que se encuentren en instancia administrativa. El tope se calcula sobre la deuda original, sin contar los intereses.
También podrán adherirse quienes hayan gestionado un plan de facilidades de pago que haya sido declarado caduco o nulo antes del 1° de octubre de este año.
La medida que implementará la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. El trámite es 100% online y podrá realizarse en el Portal del Contribuyente de AGIP.
“Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día. Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante”, señaló en X el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
En un comunicado, la Ciudad detalló que las deudas se podrán cancelar al contado, con 100% de condonación de intereses, o en hasta 12 cuotas con 50% de condonación y sin interés de financiación. Ambas alternativas se debitarán de manera automática en el CBU que informe el contribuyente, con vencimiento el 10 de cada mes.
“El plan caduca si se acumulan 2 cuotas impagas (consecutivas o alternadas) a los 60 días del vencimiento de la segunda o si se registra la falta de pago de la última cuota, a los 60 días de su vencimiento. Al caducar, se vuelven a imputar los intereses resarcitorios que habían sido condonados”, remarcó AGIP.
La adhesión a este plan de facilidades de pago implica que el contribuyente reconoce una deuda y renuncia a su prescripción y al pedido de devolución, total o parcial, de las obligaciones tributarias regularizadas y sus intereses.
En caso de que se produzca la adhesión al plan y luego se efectúe la transferencia del vehículo o inmueble, se deberá cancelar anticipadamente la totalidad de la deuda suscripta en el plan.
El ente recaudador porteño aclaró que aquellas personas que tengan otros planes de financiación vigentes, deudas con juicio de ejecución fiscal en trámite y multas de cualquier naturaleza no podrán acogerse a esta nueva modalidad de regularización de impuestos.
También se excluye a contribuyentes en concurso preventivo o quiebra y a agentes de recaudación por retenciones no depositadas.