Las compras internacionales realizadas a través del régimen de courier atraviesan su mayor auge de los últimos años. Impulsadas por la diferencia de precios con el mercado local, cada vez más personas recurren a plataformas de comercio electrónico del exterior para adquirir productos que llegan directamente a sus domicilios.

Según un informe de la consultora Analytica, los servicios puerta a puerta acumularon u$s 518 millones durante los primeros cinco meses de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 113,2%. Solo en mayo, las compras alcanzaron los u$s 115 millones y consolidaron un mercado que ya mueve cerca de u$s 100 millones mensuales.

En este escenario, la Dirección General de Aduanas busca adaptar la normativa y los procesos de control a una operatoria cada vez más digital. Durante la apertura de la Jornada Comex organizada por el Centro Despachantes de Aduana (CDA), el director general del organismo, Andrés Velis, anunció una serie de medidas destinadas a modernizar el comercio exterior.

Cambios en el régimen de courier: qué deberán actualizar los operadores

Uno de los anuncios más importantes fue la revisión integral del régimen de courier, un sistema que hoy concentra buena parte del crecimiento de las compras internacionales realizadas por consumidores argentinos.

Según adelantó Velis, la Aduana detectó distintas distorsiones en la operatoria y busca introducir modificaciones que permitan reforzar los controles sin afectar la agilidad del sistema.

Entre los principales cambios previstos figura la actualización obligatoria de la información correspondiente al CUIT y al domicilio fiscal de los operadores. El objetivo es mejorar la trazabilidad de cada envío, reducir el riesgo de utilización indebida de identificaciones fiscales y fortalecer los mecanismos de fiscalización.

La medida alcanzará tanto a los operadores que intervienen en las importaciones bajo este régimen como a las plataformas de comercio electrónico que participen de las nuevas herramientas que prepara el organismo.

Plataformas de e-commerce: el nuevo sistema que prepara la Aduana

Otro de los proyectos anunciados consiste en una prueba piloto para que las plataformas de comercio electrónico puedan enviar información de las operaciones incluso antes de que la mercadería llegue al país.

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Además, el esquema contempla que esas plataformas puedan realizar el cobro anticipado de los tributos correspondientes a cada compra.

Según explicaron desde la Aduana, contar con información anticipada permitirá fortalecer la matriz de riesgo utilizada para seleccionar las operaciones que requieren controles adicionales, agilizando al mismo tiempo aquellas consideradas de menor riesgo.

En la práctica, el organismo busca anticipar el análisis de cada envío para reducir tiempos de procesamiento y hacer más eficiente la gestión de las importaciones puerta a puerta.

Una Aduana completamente digital

Velis confirmó que la Aduana avanzará hacia una operatoria completamente sin papeles. La implementación comenzará con las destinaciones de exportación y, posteriormente, se extenderá a las importaciones.

La iniciativa apunta a reemplazar progresivamente la documentación física por procesos electrónicos, simplificando trámites, reduciendo tiempos administrativos y mejorando la seguridad de la información.

Durante la Jornada Comex también se presentaron avances vinculados con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el conocimiento de embarque electrónico (eBL) y otras herramientas destinadas a mejorar la interoperabilidad documental entre todos los actores de la cadena logística.

Una turnera online para agilizar los puertos

Entre las novedades también se anunció el desarrollo de una turnera online. La herramienta buscará resolver demoras para obtener turnos de retiro y entrega de cargas en las terminales portuarias.

Aunque todavía no se informó una fecha para su implementación, el sistema permitirá mejorar la planificación de la operatoria, coordinar con mayor eficiencia a despachantes, transportistas y terminales, y reducir los tiempos de espera en los accesos a los puertos.

El boom del courier ya impacta sobre distintos sectores

El avance del régimen de courier ocurre en paralelo con un fuerte aumento de las compras internacionales. Según Analytica, aunque este tipo de importaciones todavía representa una porción relativamente pequeña del total de las compras externas del país, su crecimiento ya las ubica entre las categorías más relevantes al analizar las operaciones a ocho dígitos de la nomenclatura del Mercosur.

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El informe advierte además que el fenómeno comienza a generar efectos sobre distintos sectores productivos locales. Solo el monto que ingresa mensualmente por courier equivale aproximadamente a un tercio de las ventas realizadas por los más de 70 centros comerciales relevados por el INDEC.

La consultora también señala que la industria textil y del calzado operó durante el primer cuatrimestre un 22,8% por debajo de su promedio registrado entre 2016 y 2023, mientras que el segmento de insumos textiles mostró una actividad cercana al 40% por debajo de sus niveles históricos.

Según el análisis, este escenario no responde únicamente al crecimiento del sistema puerta a puerta, sino también al aumento de las importaciones tradicionales de indumentaria.