Las exportaciones de servicios alcanzaron en 2025 un récord de u$s 18.039 millones y se consolidaron como una de las principales fuentes de generación de divisas de la Argentina. El desempeño estuvo impulsado, en buena medida, por los servicios basados en el conocimiento, que aportaron u$s 9.600 millones y explicaron más de la mitad de las ventas externas del sector, según datos oficiales elaborados sobre la base de estadísticas del INDEC

Dentro de ese universo, los servicios profesionales, tecnológicos y de consultoría prestados de manera remota a clientes del exterior ganaron protagonismo en los últimos años, favorecidos por la digitalización del trabajo y la creciente demanda internacional de talento argentino.

En ese contexto, un relevamiento de Takenos —una de las billeteras digitales utilizadas por trabajadores remotos para cobrar honorarios del exterior— detectó una fuerte expansión de las operaciones cursadas por su plataforma. Según la compañía, el ingreso de divisas de sus usuarios se multiplicó por 82 en los últimos tres años.

El relevamiento, que analiza datos del primer semestre de 2026, marca un cambio de paradigma. Ya no se trata solo de programadores senior; la comunidad de workers argentinos es hoy más federal, joven y diversificada en rubros.

Salarios al alza: ¿cuánto gana un “contractor”?

Uno de los datos más destacados del estudio es la evolución del poder adquisitivo de quienes prestan servicios afuera. El sueldo mensual mediano de un contractor remoto —profesional que presta servicios a una empresa bajo un contrato comercial o de Business to Business (B2B)— se sitúa en los u$s 1800, lo que representa un incremento del 40% nominal en dólares en los últimos dos años.

Sin embargo, el techo es mucho más alto para los perfiles especializados. El 25% de los profesionales mejor remunerados percibe ingresos superiores a los u$s 3200 mensuales.

El sueldo mensual mediano de un contractor remoto se sitúa en los u$s 1800 (Fuente: Archivo).

En el desglose por industrias, Finanzas lidera el ranking de ingresos con una mediana de u$s 2500, seguida de cerca por Software y Tecnología (u$s 2065). Otros rubros con fuerte tracción son Marketing y Publicidad (u$s 1453) y Servicios Profesionales (u$s 1393). En el otro extremo, sectores como Salud y Educación muestran medianas más austeras, en torno a los u$s 695.

La “federalización” del dólar

Si bien el AMBA concentra el mayor volumen de trabajadores (37% en Provincia de Buenos Aires y 28% en CABA), el informe destaca que el Interior ya representa un tercio del total. Córdoba se posiciona como el nodo más fuerte fuera de Buenos Aires con un 11%, seguida por Santa Fe (5,5%) y Mendoza (4%).

“El trabajo para el exterior dejó de ser un fenómeno concentrado en unos pocos rubros o ciudades. Los datos muestran una comunidad diversa, federal y cada vez más integrada a la economía digital global”, explica Isabel Weiss, Marketing Director de Takenos.

El perfil demográfico también muestra una maduración temprana: la edad mediana del primer cobro internacional es de 30 años, pero casi la mitad (45%) de los trabajadores comenzó antes de esa edad, con un 15% que ya facturaba al exterior antes de los 25 años.

En qué gastan los “exportadores de talento”

El uso de los fondos refleja un perfil de consumo volcado en los servicios y el bienestar. A través de la TakeCard (la tarjeta virtual en dólares de la plataforma), el gasto principal se destina a viajes (vuelos, hoteles y Airbnb), que representa el 22,6% del total.

Un dato revelador sobre el espíritu emprendedor de los freelancers argentinos es la reinversión: casi el 20% del gasto de los freelancers se destina a publicidad digital (principalmente en Meta) para traccionar nuevos clientes, una conducta que cae drásticamente al 1,4% en el caso de los contractors con relación de dependencia encubierta.

El fin del efectivo: 97% en divisa dura

En cuanto a la modalidad de cobro, la hegemonía del dólar es casi total: el 90% de las operaciones se realizan en dólares, mientras que el euro (3%) y las criptomonedas estables como USDT o USDC (2%) completan el podio de la “divisa dura”, dejando un margen residual del 3% para otras monedas o pesos.

USDT es el activo preferido de los ahorristas para resguardar su poder adquisitivo (Fuente: Archivo).

El informe concluye que, pese a la volatilidad global, el crecimiento de la base de trabajadores argentinos no se frena: entre 2025 y 2026, la cantidad de personas cobrando del exterior aumentó un 27%, consolidando a la Argentina como un hub de talento global ineludible.