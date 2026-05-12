Comprar en plataformas como Temu, Shein o Amazon es cada vez más popular en Argentina, pero los envíos por courier tienen límites estrictos que, si se superan, generan costos extras inesperados. Para evitarlos, el portal ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) tiene una función que no muchos conocen: permite consultar fácilmente cuántos envíos personales se recibieron en el año por tu CUIL o CUIT, evitando pasarte del cupo anual de 5. Los envíos pequeños por courier, conocidos como “pequeños envíos” o “envíos personales”, están regulados para uso personal sin fines comerciales. Deben cumplir requisitos como hasta 3 unidades de la misma especie por envío, peso máximo de 50 kg por paquete y valor hasta 3.000 dólares. La franquicia exime de aranceles y tasa de estadística los primeros u$s 400 por envío (solo pagás IVA e impuestos internos si aplican), pero si excede, se paga un 50% del excedente. Es decir que en un envío valorado en u$s 500, el excedente es u$s 100 y lo que se pagará por derechos será u$s 50. El límite clave es de 5 envíos por año calendario por persona (por CUIL/CUIT), y cada uno afecta tu cupo. Al sexto envío ya no aplicará la franquicia de u$s 400 y se pagará el 50% por todo el costo de la operación. Continuando con el ejemplo anterior de una compra de u$ 500, el pago a realizar sería de u$s 250. Este es el “costo oculto” que puede sorprender a quienes no lleven control sobre la cantidad de compras realizadas. Para consultar el registro que ARCA tiene de los envíos por courier, hay que seguir los siguientes pasos: De esa manera, el chequeo te confirma si te quedan envíos franquiciados y evita sorpresas al pagar un eventual exceso de cupo. Las compras online en el exterior desde Argentina explotaron en 2025 y siguen en alza en 2026, con un crecimiento del 270-300% según datos del INDEC y consultoras como Analytica. El gasto vía courier superó los u$s 694 millones en 2025, impulsado por plataformas como Amazon, Shein, Temu y AliExpress, gracias a mejores precios y facilidad de acceso pese a impuestos. Expertos prevén que se dupliquen en 2026 por nuevos usuarios y financiamiento accesible, lo que posiciona a las compras vía courier como un hábito en consolidación.