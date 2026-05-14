Cada vez que una persona ingresa o sale de Argentina con equipaje, dinero, dispositivos electrónicos o mercadería, puede quedar alcanzada por controles aduaneros realizados por la ARCA, a través de la Dirección General de Aduanas. Aunque muchos viajeros asocian estos controles únicamente con valijas o compras en el exterior, el régimen también alcanza dinero en efectivo, artículos electrónicos, mercadería para uso personal, bienes destinados a regalo, productos sujetos a restricciones y objetos que podrían presumirse con fines comerciales. En la práctica, el objetivo del sistema es verificar qué bienes ingresan o salen del país, si corresponde pagar tributos, si existen productos prohibidos o restringidos y si los montos transportados coinciden con los límites legales vigentes. Los controles aduaneros pueden realizarse tanto al ingresar como al salir del territorio argentino. Las autoridades pueden revisar equipaje despachado, equipaje de mano, mochilas y bolsos, dinero en efectivo, dispositivos electrónico, paquetes, compras realizadas en el exterior y documentación respaldatoria de determinados bienes. También pueden solicitar facturas, tickets, comprobantes de compra, documentación aduanera, o declaraciones de dinero transportado. En algunos casos, los controles se realizan mediante escáneres, inspecciones manuales, sistemas de selección aleatoria, controles documentales o fiscalizaciones específicas. El régimen de equipaje contempla bienes considerados de uso personal del viajero. Generalmente se incluyen, más allá de los productos electrónicos de los que hablaremos más adelante, ropa, artículos de higiene y otros objetos compatibles con las características del viaje. Estos bienes normalmente no pagan tributos cuando son razonables en cantidad y destino. El problema aparece cuando existen cantidades repetidas, hay productos nuevos sin uso, artículos en volumen inusual o mercadería que podría presumirse destinada a reventa. En esos casos, Aduanas puede considerar que no se trata de equipaje personal sino de una importación alcanzada por tributos y requisitos adicionales. Los viajeros pueden ingresar productos comprados fuera del país, pero existen franquicias y límites. Cuando el valor de los bienes supera la franquicia permitida, puede corresponder el pago de impuestos aduaneros sobre el excedente. Las franquicias varían según vía de ingreso, edad del viajero y tipo de operación. Uno de los temas que más dudas genera es el ingreso y egreso de dispositivos tecnológicos. El régimen admite determinados dispositivos de uso personal sin pagar tributos adicionales. Habitualmente se considera razonable ingresar con un celular, una notebook o tablet, una cámara o accesorios personales y que forman parte del equipaje habitual del viajero. La lógica aduanera es que esos objetos formen parte del equipaje habitual del viajero y no constituyan mercadería para reventa. El problema aparece cuando se ingresan varias unidades iguales, los productos vienen cerrados en caja, existen cantidades incompatibles con uso personal o el valor total resulta elevado. Por ejemplo, traer 1 notebook para uso personal normalmente encuadra como equipaje. Traer 6 notebooks nuevas en caja puede interpretarse como importación comercial. En el segundo caso, Aduanas puede exigir declaraciones, aplicar tributos o incluso retener mercadería. En Argentina existen obligaciones de declaración cuando se superan determinados montos de efectivo o instrumentos monetarios al ingresar o salir del país. El objetivo de estos controles está vinculado con la prevención del lavado de dinero, control financiero y fiscalización aduanera. Las autoridades pueden requerir información sobre el origen de los fondos, documentación bancaria, formularios declarativos y comprobantes que justifiquen la tenencia del dinero. Cuando los montos no son declarados correctamente, pueden existir sanciones, retenciones preventivas, investigaciones y actuaciones administrativas o judiciales. Existen productos cuyo ingreso o egreso puede estar prohibido o sujeto a autorizaciones especiales. Entre ellos pueden encontrarse alimentos, productos de origen animal o vegetal, medicamentos, armas, sustancias peligrosas, bienes arqueológicos o culturales y determinados productos tecnológicos o comerciales. En algunos casos intervienen otros organismos además de Aduanas, como autoridades sanitarias, fitosanitarias o de seguridad. Especialmente en el transporte de productos de origen animal y medicamentos. Si durante un control se detectan inconsistencias, las autoridades pueden exigir el pago de tributos, retener mercadería, labrar actas, iniciar sumarios, aplicar multas o impedir el ingreso o egreso de determinados bienes. Las consecuencias dependen del tipo de producto, el valor involucrado, la cantidad transportada y la gravedad de la infracción detectada.