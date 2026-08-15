Oficial y confirmado | Argentina y Brasil prohíben el ingreso al país y cerrarán las fronteras para todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte

Para quienes planean viajar a Argentina o Brasil, hay un dato fundamental que conviene revisar con anticipación: la vigencia del pasaporte.

Las autoridades migratorias de ambos países remarcan que este documento debe estar en regla al momento del ingreso, y que su vencimiento o la falta de la vigencia mínima requerida puede derivar en el rechazo inmediato de entrada y el cierre del paso fronterizo para los pasajeros que no cumplan la norma.

Qué exigen Argentina y Brasil con el pasaporte

Para ingresar a Argentina en calidad de turista, los ciudadanos extranjeros deben presentar un pasaporte válido y en regla. Distintas fuentes oficiales y consulares recuerdan que, como norma general en la región, el plazo mínimo de vigencia exigido para ingresar a la mayoría de los países suele ser de al menos 6 meses desde la fecha de llegada .

En el caso de las autoridades de la Policía Federal de Brasil y del Ministerio de Relaciones Exteriores, establecen que los visitantes extranjeros que requieran pasaporte deben presentarlo con vigencia suficiente para cubrir la totalidad de su estadía prevista y, en el caso de procedencias fuera de la región, contar con una vigencia mínima de 6 meses al momento de cruzar la frontera.

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A quiénes afectará esta medida obligatoria

Es clave destacar un punto central acerca de esta medida: esta regla no aplica a todos los viajeros por igual. Los ciudadanos nativos o residentes de los países miembros y asociados del Mercosur (como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia) pueden ingresar tanto a Argentina como a Brasil presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula de identidad vigente y en buen estado, sin necesidad de presentar pasaporte.

La exigencia de un pasaporte con la vigencia mínima requerida rige, principalmente, para los turistas y viajeros procedentes de países fuera del bloque regional (como Estados Unidos, países de la Unión Europea, Asia, entre otros).

Por este motivo, los organismos migratorios recomiendan verificar los requisitos de viaje con suficiente antelación, ya que un pasaporte próximo a vencer o vencido será motivo suficiente para que las autoridades impidan el cruce de fronteras y el ingreso al territorio nacional.