Quienes viajen hacia Estados Unidos deberán prestar especial atención a las normas de la Administración de Seguridad en el Transporte.

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Las autoridades aeroportuarias y los organismos de seguridad mantendrán una estricta vigilancia sobre el contenido del equipaje de mano en los vuelos hacia Estados Unidos.

Durante los controles en los puntos de inspección, el personal de seguridad examinará el equipaje —mediante escáneres de rayos X y registros físicos focalizados en caso de detectar irregularidades— para retirar cualquier envase que no cumpla con la normativa de líquidos.

Para evitar contratiempos, pérdidas de objetos o demoras en la sala de embarque, los viajeros que salgan desde México u otros puntos internacionales deben atender a los requisitos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

¿Qué cantidad de agua embotellada se puede llevar en el equipaje de mano para viajar a Estados Unidos?

La Transportation Security Administration (TSA) establece que la cantidad de agua embotellada o cualquier otro líquido, aerosol, gel, crema o pasta debe cumplir con los siguientes parámetros:

Límite por envase : capacidad máxima de 100 mililitros (3,4 onzas fluidas).

Almacenamiento: todos los recipientes deben caber en una sola bolsa plástica transparente con cierre hermético con capacidad máxima de 1 quart (aproximadamente 0,94 litros). Cada pasajero puede presentar únicamente una bolsa en el filtro de seguridad.

Si una botella de agua u otro líquido excede los 100 ml sin justificación reglamentaria, el pasajero deberá desecharla antes de continuar hacia las salas de abordaje.

Autoridades aeroportuarias revisarán valija por valija y quitarán los objetos que incumplan esta norma.

Excepciones oficiales a la restricción

Aunque la norma se aplica de manera rigurosa, la TSA y las autoridades de aviación civil contemplan excepciones específicas donde sí se permite ingresar recipientes mayores a 100 ml en la cabina, siempre que se declaren previamente ante los agentes de seguridad para su inspección adicional:

Medicamentos líquidos : medicamentos recetados o de venta libre indispensables para el viaje (como insulina, jarabes o inhaladores).

Nutrición infantil : leche materna, fórmula para bebés, agua purificada para biberones y alimentos para lactantes si se viaja con un menor.

Necesidades médicas especiales: líquidos o geles utilizados para respaldar condiciones de salud específicas o necesidades dietéticas declaradas.

Recomendaciones para los viajeros

Para mantenerse hidratado sin infringir las políticas de seguridad: