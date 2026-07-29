La Administración del Seguro Social (SSA) tiene un mecanismo específico que le permite visitar el hogar de jubilados y pensionados.

La Administración del Seguro Social (SSA) tiene un mecanismo específico que le permite visitar el hogar de jubilados y pensionados para verificar datos personales y vigencia de sus beneficios.

No se trata de un operativo masivo, sino de controles puntuales que se realizan cuando se deben hacer revisiones de elegibilida d, particularmente en programas como el SSI y el Seguro por Discapacidad (SSDI).

El Gobierno visita hogar por hogar: ¿Quiénes podrían recibir al personal administrativo y abogados?

Podrían recibir este tipo de contacto los titulares de SSI y de SSDI, ya que sus programas exigen revisiones periódicas de ingresos, recursos y lugar de residencia.

La SSA solicita que se reporte cualquier cambio relevante respecto de la situación del beneficiario , y no informarlo a tiempo puede llevar a controles más directos, como las visitas domiciliarias.

Deben reportarse:

Cambio de domicilio.

Inicio o fin de un empleo.

Modificación en la condición médica.

Variaciones en ingresos o recursos.

La SSA solicita que se reporte cualquier cambio relevante respecto de la situación del beneficiario. ChatGPT

¿En qué casos se puede recibir una visita de la SSA?

La SSA activa este tipo de mecanismos en situaciones muy particulares , como cuando existen dudas respecto a la información de un beneficiario . Los controles están a cargo del personal administrativo de las oficinas locales del organismo.

Según la SSA, estas intervenciones pueden estar relacionadas con:

Verificación de datos personales o de residencia.

Revisión de elegibilidad para beneficios.

Detección de inconsistencias o posibles fraudes.

Auditorías o controles administrativos.

Ante una eventual visita, la SSA estableció pautas para que los beneficiarios puedan confirmar la identidad de la persona antes de permitirle el ingreso al domicilio

Los agentes deben mostrar una identificación oficial válida y explicar el motivo puntual de la visita.



