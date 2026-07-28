El gobierno del presidente Donald Trump puso en marcha una nueva estrategia para incentivar a militares y exintegrantes de las Fuerzas Armadas a incorporarse a la industria del transporte de carga una vez concluido su servicio. La iniciativa surge en un contexto marcado por la disminución de operadores disponibles, luego de que las autoridades reforzaran la revisión de licencias comerciales otorgadas a conductores inmigrantes.

El programa, denominado Freedom Haulers, fue presentado el 24 de julio por el Departamento de Transporte de Estados Unidos y tiene como objetivo facilitar que los veteranos accedan a empleos como camioneros, además de agilizar el proceso para obtener la Licencia Comercial de Conducir (CDL, por sus siglas en inglés).

La medida coincide con una serie de acciones emprendidas por el gobierno federal, que asegura haber retirado de circulación a cerca de 26,000 operadores que no acreditaron el nivel de inglés exigido por la normativa. Asimismo, informaron la cancelación de aproximadamente 30,000 licencias comerciales que, de acuerdo con sus auditorías, fueron emitidas de manera irregular.

¿En qué consiste Freedom Haulers?

Se trata de una campaña coordinada por el Departamento de Transporte con la colaboración de los departamentos de Defensa, Trabajo y Asuntos de los Veteranos.

La iniciativa pretende acercar a militares en activo y veteranos a las oportunidades laborales existentes en el sector del autotransporte mediante campañas en radio, plataformas digitales y un portal en internet que reúne información sobre capacitación, programas federales y empresas interesadas en contratar personal con experiencia militar.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, destacó que el objetivo es mostrar que este es un momento favorable para que quienes concluyen su carrera militar encuentren una alternativa laboral al volante de vehículos de carga.

¿Será más fácil obtener la licencia comercial?

Aunque el programa ofrece facilidades, los veteranos no quedarán exentos de todos los requisitos.

Los aspirantes deberán estudiar la normativa vial y aprobar el examen teórico correspondiente. Sin embargo, quienes hayan operado recientemente vehículos militares de gran tonelaje podrán solicitar la exención de la prueba práctica de conducción.

En términos generales, este beneficio está dirigido a militares con experiencia comprobable al volante de unidades de más de 2.25 toneladas.

En algunos estados también existen convenios que permiten reconocer determinadas especialidades militares de conducción para convertirlas en licencias civiles, siempre que se cumplan las disposiciones estatales y federales.

Apoyos para militares en proceso de retiro

Los integrantes de las Fuerzas Armadas pueden acceder a programas de transición laboral durante los últimos seis meses de servicio activo, periodo en el que podrán cursar capacitación especializada para conducir vehículos comerciales.

Además, quienes sean elegibles para los beneficios de la Ley GI podrán utilizar ese apoyo para financiar su formación.

Entre los beneficios disponibles destacan:

Pago total de cursos autorizados.

Cobertura de gastos relacionados con la capacitación.

Posibilidad de recibir un apoyo para vivienda durante el periodo de formación.

Asesoría para incorporarse a empresas del sector.

El acceso a estos beneficios dependerá del historial de servicio y de los requisitos establecidos por cada programa.

¿Cuánto gana un camionero en Estados Unidos?

El Departamento de Transporte estima que un operador de transporte de carga puede percibir un ingreso promedio cercano a USD 70,000 anuales.

No obstante, la remuneración depende de factores como la empresa contratante, el estado donde trabaje, la experiencia del conductor, el tipo de mercancía transportada y las rutas asignadas.

La administración federal presenta esta ocupación como una alternativa para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral tras concluir su carrera militar.

Alemania pide camioneros españoles. Fuente: Pixabay.

¿Qué inmigrantes todavía pueden tramitar una licencia comercial?

Las nuevas disposiciones federales restringen las categorías migratorias autorizadas para solicitar licencias comerciales destinadas a personas no domiciliadas en Estados Unidos.

En principio, podrán hacerlo quienes cuenten con alguna de estas visas:

H-2A , para trabajadores agrícolas temporales.

H-2B , para trabajadores temporales no agrícolas.

E-2, destinada a inversionistas extranjeros.

Las autoridades estatales deberán verificar el estatus migratorio mediante bases de datos federales y la vigencia de la licencia no podrá exceder el tiempo autorizado por la visa correspondiente.