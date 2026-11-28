Malvinas une, Ley de Tierras divide: qué políticas del Gobierno aprueba y rechaza la sociedad

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar resolvió este sábado que, en esta etapa preliminar, no tiene jurisdicción para ordenar las medidas que pedía la Argentina. El pedido argentino buscaba frenar la explotación de recursos vinculada al proyecto petrolero Sea Lion, en las Islas Malvinas.

Tras el fallo, el Gobierno de Javier Milei ratificó su reclamo y anunció que sumó más casos a su ofensiva contra la explotación petrolera en la zona. Con ellos, ya son más de 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por este tipo de procedimientos, según informó la Oficina del Presidente.

Cinco fondos más, por su participación en Navitas Petroleum

Los nuevos procedimientos alcanzan a Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL. Según el Gobierno, violaron las prohibiciones de la Ley 26.659 por su participación accionaria en Navitas Petroleum LP.

El comunicado sostiene que esa empresa participa en actividades de explotación de hidrocarburos no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina. Y advierte: “El Gobierno nacional no permitirá que sociedades, fondos de inversión ni otros actores económicos se beneficien de la explotación ilegítima de los recursos naturales argentinos”.

El Gobierno argentino cuestionó la decisión del Tribunal del Mar, pero destacó que el tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía. Fuente: Shutterstock BEST-BACKGROUNDS

El Ejecutivo también pidió al Congreso que avance con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será tratada en sesiones extraordinarias en diciembre. Entre los argumentos, sostiene que el Estado necesita más mecanismos para defender los derechos de los argentinos.

Las reacciones de Argentina y el Reino Unido al fallo

El Gobierno argentino cuestionó la decisión, pero destacó que el tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía, en una votación no unánime. Aclaró que la Argentina no pidió al organismo que resolviera la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

“Esta decisión no es la última palabra”, advirtieron desde el Gobierno y anticiparon que seguirán la vía arbitral. Agregaron que el fallo “de ningún modo legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales”.

Desde Londres, el secretario de Asuntos Exteriores y el fiscal general celebraron en una declaración conjunta que el tribunal no ordenara las medidas. “Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en este intento”, afirmaron.

El Reino Unido ratificó su reclamo territorial y pidió el fin de la “presión económica generalizada” contra las islas. “Ahora instamos a Argentina a que respete el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a decidir su propio futuro”, concluyó.