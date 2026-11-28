En una semana de gran turbulencia en los mercados, Martín Redrado aseguró que el plan financiero presentado en julio fracasó. El expresidente del Banco Central explicó que ese plan mostraba de dónde saldrían los dólares para pagar la deuda de 2027 y que hoy esas fuentes no aparecen.

Es así que recordó que el año próximo vencen unos u$s 20.000 millones netos. Después, entre 2028 y 2030, los vencimientos promedian u$s 25.000 millones por año.

Un plan que no se cumplió

En diálogo con el canal de streaming Ahora Play, Redrado recordó que, cuando se presentó el plan, todos concluyeron: “Tenemos el 2027 financiado”. Hoy, dijo, no se pudieron colocar más Bonares, los bonos en dólares que se venden en el mercado local. Tampoco ingresó lo previsto por las privatizaciones.

Además, para Redrado se perdió una oportunidad: el 4 de julio, con el riesgo país en torno a los 400 puntos, el Gobierno pudo salir al mercado internacional o proponer un canje voluntario para estirar los plazos. “No se utilizó esta oportunidad”, cuestionó.

Martín Redrado aseguró que el plan financiero presentado en julio fracasó.

Sobre la voluntad política, fue claro: “No cabe duda que este equipo económico y este Presidente tienen absoluta voluntad de pago y que no se va a defoltear la deuda”. Pero agregó que hay una incertidumbre que impacta en el mercado: “¿Dónde están los dólares?”.

El yuan y la mirada puesta en enero

Según Redrado, “finalmente parece que han tenido que acudir al Banco de la República Popular China”. Aclaró que esa entidad “va a convertir esos yuanes a dólares y eso lo veremos el 9 de enero”.

Ese día, explicó, se sabrá de dónde salieron los dólares. Si bajan las reservas, “es directamente que el Tesoro le ha ido a comprar con pesos los dólares”. Si no bajan, es porque se usaron los yuanes ya convertidos. Hasta entonces, dijo, el esquema sirve como un paliativo para el mercado.

La fórmula de Redrado

Partiendo de su experiencia de haber presidido el Banco Central durante las corridas de la era Kirchner, resumió su fórmula para mitigar el impacto en los mercados: “Tres cosas: sobrerreaccionar, instrumentos simples, ejecutar rápido”.

Sobrereaccionar, explicó, es “mostrar más dólares de los que espera el mercado”. Propuso que los yuanes estén disponibles y “que sea corroborado por el Banco de la República Popular China, que son dólares y que no son yuanes”. También planteó “una negociación con bancos internacionales como se hizo un repo el año pasado”, por u$s 6.000 millones. Lo sintetizó como “una guerra, una batalla, toda artillería junta en el mismo momento”.

Una semana de sobresaltos en el mercado

Las declaraciones llegan en una semana de mucha tensión. El riesgo país volvió a superar los 1100.

El viernes cayó 10% y cerró en 960 puntos. Fue su mayor baja semanal desde octubre de 2025. Ayudó el rebote de los activos de Brasil, tras la designación de un banquero como ministro de Hacienda. El dólar cerró la semana sin cambios.

En lo político, el Gobierno logró una muestra de fuerza en el Congreso. Se convirtió en ley la reforma de la carta orgánica del BCRA y Diputados dio media sanción al Presupuesto 2027 con 137 votos.

El Senado, además, aprobó con 43 votos la suspensión de las PASO. Aun así, el riesgo país sigue en niveles muy altos, que le impiden al Gobierno salir al mercado a refinanciar sus vencimientos.