El Black Friday suele asociarse a compras inmediatas. Pero para quienes ya piensan en las vacaciones de 2027, también puede ser una herramienta de planificación. Desde este viernes 27 de noviembre y durante todo el fin de semana, Smiles Argentina lanza vuelos en promoción desde Buenos Aires a Estados Unidos, el Caribe, Europa y Brasil, con una particularidad: no hace falta pagar todo el pasaje hoy para quedarse con la oferta.

La clave está en Viaje Fácil, una modalidad que permite reservar con hasta 11 meses de anticipación, congelar el valor del pasaje y completar el pago más adelante. En la práctica, separa dos decisiones que suelen ir juntas: elegir el viaje y desembolsar el total.

Fuente: SMILES

Las promociones duran pocos días, los viajes, en cambio, se organizan con meses de anticipación. Ese desfase obliga a elegir entre aprovechar un precio o esperar a tener el presupuesto completo.

Reservar ahora un vuelo para el año próximo permite tomar la tarifa del evento y distribuir el esfuerzo económico en el tiempo, sin concentrar todo el gasto en un fin de año que suele venir cargado de compromisos.

Viajar con millas implica pagar el pasaje, total o parcialmente, con la moneda de un programa de fidelidad. Lo que muchos desconocen es que las millas no se suman solo volando: también se pueden comprar en promociones, recibir como regalo, transferir o convertir desde puntos de más de 10 bancos y programas aliados.

Con ellas se puede volar a más de 1.200 destinos con GOL y más de 50 aerolíneas asociadas, pagando solo con millas o combinando millas y pesos (Smiles & Money).

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El viajero elige su vuelo y, al reservar, abona las tasas e impuestos más un cargo de servicio de $12.000 por pasajero. En ese momento, el valor del pasaje queda fijado en la modalidad elegida —millas o millas más pesos— y el pago se completa hasta 60 días antes de la fecha del vuelo.

Un ejemplo: quien reserve ahora un vuelo para octubre de 2027 tendrá margen hasta agosto para reunir las millas que le faltan. No es un préstamo ni un plan de cuotas: es una reserva con precio fijado que se completa dentro de ese plazo.

¿Y si cambian los planes? Si se cancela la reserva, se reintegran las tasas e impuestos y el cargo de servicio queda como único costo. Durante el evento, además, los socios de Club Smiles pueden tener hasta cuatro reservas en simultáneo.

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Las fechas y destinos disponibles con esta modalidad pueden consultarse en smiles.com.ar.

Algunas promociones, ida y vuelta desde Buenos Aires:

$967.451 / USD 590 (107.200 millas por tramo + tasas). Miami (Avianca): desde(107.200 millas por tramo + tasas).

$844.632 / USD 515 (91.800 millas por tramo + tasas). Aruba (Avianca): desde(91.800 millas por tramo + tasas).

$1.450.782 / USD 885 (191.000 millas por tramo + tasas). Madrid (Avianca): desde(191.000 millas por tramo + tasas).

$350.650 / USD 214 (29.500 millas por tramo + tasas). Río de Janeiro (GOL): desde(29.500 millas por tramo + tasas).

$324.124 / USD 198 (24.100 millas por tramo + tasas). Florianópolis (GOL): desde(24.100 millas por tramo + tasas).

Hay tarifas también a Orlando, Nueva York, Cancún, Londres, París, Ámsterdam, San Pablo, Salvador de Bahía, y otros destinos. La lógica es planificar: definir hoy destino y tarifa, y usar los meses siguientes para completar las millas, sin resolver todo el pago ahora.

Para explorar destinos, comparar fechas y calcular cuántas millas hacen falta para el próximo viaje, el punto de partida es smiles.com.ar.