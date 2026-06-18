El pago del aguinaldo para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa su curso durante las últimas semanas de junio bajo un esquema que contempla la dispersión de recursos en función de la terminación de su DNI.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a la primera mitad del año llega junto con el haber mensual, por lo que quienes aún no lo hayan cobrado deberán consultar el calendario difundido por el organismo gubernamental.

Esta prestación se paga junto con los haberes previsionales y alcanza a un gran sector de la población, entre ellos: jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

¿Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES?

Cabe recordar que el pago del aguinaldo que se realiza antes de julio equivale a un 50% del haber más alto percibido durante el primer semestre del año en curso (entre enero y junio).

¿Quiénes cobran el aguinaldo el viernes 19 de junio? Fuente: Shutterstock

Para realizar el cálculo, los jubilados y pensionados deben tomar como referencia el monto más alto del salario que cobraron durante este período y dividirlo a la mitad.

Los beneficiarios deben tener en cuenta en este caso que el bono de $70.000 que se entrega no forma parte de la base del cálculo.

¿Cuánto dinero cobran los jubilados y pensionados con el aguinaldo?

El pago del aguinaldo, el haber mensual y el bono extraordinario dan como suma final un monto que varía según la prestación que perciba cada beneficiario. Las estimaciones dan como resultado los siguientes valores:

Jubilación mínima: $674.976,99.

Pensión No Contributiva por discapacidad o vejez: $493.483,89.

Pensión para madres de siete hijos o más: $674.976,99.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $553.981,59.

¿Cuándo se paga el aguinaldo y qué argentinos cobran antes de julio según el DNI?

Los beneficiarios que aún no hayan percibido el aguinaldo no necesitarán realizar ningún trámite adicional para cobrarlo, ya que los depósitos se realizan según la terminación del DNI de cada uno.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, aún restan cobrar los beneficiarios con DNI terminados en 7, 8 y 9, según el cronograma establecido por ANSES.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 7 : jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8 : viernes 19 de junio .

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo