El "mapa de calor" que guía el tramo final de la campaña de Massa: la estrategia de la desperonización

La agenda de los próximos días de Sergio Massa se arma con el "mapa caliente" que diseñó su equipo de campaña. La disputa con Javier Milei se da voto a voto aunque los responsables de la estrategia creen que todavía los datos de la última semana son datos "sucios". La intención de votos, señalan, se vio afectada tanto por la intervención de Mauricio Macri en el staff de La Libertad Avanza como por la explosión en Juntos por el Cambio y por la falta de nafta.

El crecimiento que garantizó el triunfo de Massa en la elección general se explica en tres fuentes. Primero hubo un porcentaje de votos nuevos -ausentes de las PASO-; en segundo lugar hubo transferencia desde otras fuerzas políticas y en tercer lugar, votos en blanco de las Primarias o nulo s -que fueron pocos- que en octubre optaron por el ministro de Economía.

Más que encuestas, en el búnker de campaña se avanzó con un informe mesa por mesa, que muestra una transferencia a nivel nacional muy heterogénea. No hay un patrón que se repita en todo el país e incluso Milei recibió transferencia de sufragios, aún antes del padrinazgo de Macri y Patricia Bullrich pos derrota de Juntos por el Cambio.

El "mapa del calor" sobre el que trabajan en el oficialismo colorea en rojo los lugares donde podrían sumar más votos. En algunas ciudades o distritos el incremento del caudal electoral podría haber tocado su techo en la elección general.

Sergio Massa firmó convenios de construcción de viviendas con Sergio Ziliotto en La Pampa

No fue causal la elección de Santa Rosa como destino para esta semana. Lo mismo ocurre con la ciudad de Mar del Plata adonde Massa viajó tras participar de la Asamblea Legislativa. Por segundo día se mostró con Fernanda Raverta, titular de ANSES, que perdió la elección para intendenta pero que puede ayudarlo a arrastrar en el balotaje.

La contienda, aseguran fuentes de UP, es muy estrecha. Ya hubo una migración de votos la misma noche del domingo 22, razón por la que Massa pensó cada palabra, lanzó su nuevo hashtag y estrenó nuevos símbolos desplazando el sello de UP por la bandera argentina. Todas señales hacia electores no propios, una "desperonización" o "deskirchnerización" -si el término existiese- de esta etapa electoral.

También es la razón por la que aún no se decidió la realización de actos con la CGT y militantes políticos. El voto propio ya se consolidó antes del 22 con actos junto a la principal central obrera, las dos CTA, gremios como los Petroleros de Neuquén y varios actos y hasta caravana en el Conurbano bonaerense.

Ahora Massa necesita "bajar del escenario", explican a su lado, y hablarle a los sectores donde podría tener alguna ventaja, todos nuevos votantes a los que debe seducir con esfuerzo.

Debajo del escenario;: Sergio Massa viajó a Mar del Plata junto con Fernanda Raverta, de Anses

En esta etapa más que hablar de sí mismo, el candidato de Unión por la Patria busca que la elección se plantee a favor o en contra de Javier Milei y de sus ideas. Algo así como un plebiscito.

El votante que no quiso al ministro de Economía hasta acá, podría elegirlo para que no gane el libertario. Un ejemplo son los intelectuales o dirigentes políticos -como los que integran el Partido Socialista- que anunciaron su voto a favor de Massa sólo para evitar "una catástrofe" y defender la Democracia.

Nuestro Comité Ejecutivo Nacional, por unanimidad, ante el riesgo para la democracia que representa la candidatura presidencial de Javier Milei, convoca a votar a Sergio Massa en el balotaje del próximo 19/11. pic.twitter.com/gUKwSKYJkG — Partido Socialista (@ps_argentina) November 1, 2023

Si los plazos se lo permiten, la lista de distritos a los que Massa tendría que ir en las próximas dos semanas incluyen el primer cordón del Conurbano bonaerense; la provincia de Córdoba; la ciudad de Santa Fe; Mendoza; la ciudad de Posadas; Formosa y Chaco; Jujuy y la ciudad rionegrina de Cipolletti donde compartiría un acto con la vecina provincia de Neuquén.

En esa región del Comahue sumó el apoyo del gobernador Omar Gutiérrez (MPN) y de Juntos Somos Río Negro tanto por parte del electo Alberto Weretilneck como de la actual gobernadora Arabela Carreras.

Que ya no haya elección de legisladores nacionales ni de intendentes beneficia esta estrategia massista. En Buenos Aires hay varios municipios donde su equipo asegura que puede crecer. Un ejemplo es General Villegas en el límite con la provincia de La Pampa. Allí ganó Gilberto Alegre, un intendente que fue parte de los jefes comunales que dieron origen al Frente Renovador. Electo por Juntos por el Cambio la pregunta que ilusiona a Massa es si el 22 le restó votos nacionales que ahora podrían ser para él.