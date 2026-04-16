El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano alcanzaron un acuerdo de alto al fuego que durará 10 días. Según el mandatario, la tregua se alcanzó tras las “excelentes conversaciones” que sostuvo con los líderes de ambas naciones. “Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel”, publicó el estadounidense en su propia red social, Truth Social. Y añadió: “Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST (18:00 hora Argentina)“. La novedad surge luego de que, este martes, representantes de Israel y el Líbano se reunieran por primera vez en 34 años en Washington D.C. con el objetivo de negociar el fin de un conflicto histórico. Así lo destacó Trump. El nuevo alto al fuego entre las partes se da en el marco de la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán acordada el pasado 8 de abril, período en el cual las partes intentarán negociar una paz más estable para la región. Sin embargo, el pasado sábado representantes de ambas naciones se reunieron en Pakistán, país mediador, y no alcanzaron ningún tipo de acuerdo, por lo que la posibilidad de que finalice la guerra aún pende de un hilo. En este contexto, el acuerdo entre Jerusalén y Beirut resulta clave ya que, pese a la tregua entre Irán y EE.UU., las dos naciones seguían en conflicto. Incluso, en el primer día del alto al fuego entre las partes, Israel bombardeó el sur del Líbano en contra del grupo terrorista Hezbollah. Tras esto, ambas naciones se encontraron en Washington con el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio. Alí, este jueves acordaron una endeble tregua de la cual aún se desconocen los detalles. “He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera”, agregó el presidente estadounidense. Se trata de un evento clave en el conflicto histórico entre estos dos países. Es que las partes no se reúnen desde 1983, cuando el Líbano accedió a reconocer a Israel formalmente como nación a cambio de que este retirara su presión militar. Sin embargo, con la guerra civil libanesa que estalló el año siguiente, el acuerdo se rompió y fue rescindido de forma oficial, por lo que al día de hoy se mantiene la tensión entre las partes. Tras el anuncio de Trump, el primer ministro Nawaf Salam dijo que el alto el fuego era el primer objetivo del Líbano en las conversaciones históricas que se llevaron a cabo con Israel en Washington el martes entre los embajadores del país en Estados Unidos. “Si bien felicito a todos los libaneses por este logro, ofrezco mis condolencias a las familias de los mártires que cayeron, y afirmo mi solidaridad con sus familias, con los heridos, y con los ciudadanos que se vieron obligados a abandonar sus ciudades y pueblos”, dijo Salam. El conflicto en Oriente Medio, iniciado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, no solo impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona sino que ha afectado a la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20 % del petróleo de todo el mundo. La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.