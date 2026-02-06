El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, ultima detalles para lleva adelante un ejercicio militar entre los Comandos de Operaciones Especiales de Argentina y de Estados Unidos este año. Si bien no se dio a conocer de manera oficial, la propuesta se llamará "Daga Atlántica" (Atlantic Dagger) y está planeada para la primera mitad de este año. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Argentina y el Comando Sur de Operaciones especiales de Estados Unidos plasmaron un acuerdo en marzo del año pasado para mejorar la preparación y defensa militar a través de entrenamientos en conjunto. A casi un año del acuerdo, el gobierno planea Daga Atlántica, que sería uno de los ejercicios combinados más importantes de los últimos años en Argentina, ya que las unidades de comandos llevan adelante tareas de mucho riesgo, como, por ejemplo, operaciones en conflictos bélicos poco convencionales, contraterrorismo y rescate de rehenes. Fuentes oficiales confirmaron a El Cronista que comenzará el 6 de abril de este año. Este ejercicio contará con los Boina Verdes del Ejército (Green Berets) y los Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea (Air Force Special Operations Command) de Estados Unidos, según las fuentes oficiales. Hasta el momento se reserva con especial cautela dónde se realizará el evento, qué ejercicios combinados se realizarán y qué compañías de Comandos del Ejercito, la Armada y Fuerza Aérea argentina estarán presentes. Si bien son rumores qué compañías participarán en el evento militar, lo que está claro es que el propósito de Daga Atlántica es que se adquiera experiencia en diferentes contextos: planificación, entrenamiento y sincronización de operaciones especiales. Cabe destacar que en este tipo de entrenamientos siempre se cuenta con la presencia de un tercer país, que en este caso podría ser España, aunque todavía se esperan los anuncios oficiales.