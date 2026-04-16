Tras el anuncio de un acuerdo con el Banco Mundial por u$s 2000 millones en garantías, el ministro de Economía Luis Caputo participó en una charla organizada por el Atlantic Council junto al presidente del BCRA Santiago Bausili. A la salida, Caputo habló con El Cronista y los medios en Washington DC y plantea asegurar hasta u$s 8000 millones para cubrir vencimientos de deuda en los próximos meses. Con las privatizaciones (u$s 2000 millones más), esa cifra se puede extender a u$s 10.000 si logran vender los activos que esperan. “Hoy a esta hora lo que tenés seguro son los 2.000 millones del Banco Mundial”, aseguró Caputo en referencia al esquema que el equipo económico negocia con organismos multilaterales. El funcionario insistió en que el objetivo no es tomar nueva deuda sino refinanciar vencimientos a menor costo. “No es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital”, remarcó, y defendió la estrategia de evitar el mercado internacional mientras las tasas sigan elevadas. En ese sentido, consultado por este medio sobre la tasa de financiamiento, precisó que se ubicaría en torno al 5,5% al 6,5%, muy por debajo de los niveles actuales del mercado, que rondan el 9% o más para plazos similares. Caputo detalló que el Banco Mundial no solo actúa como garante sino también como estructurador del financiamiento, canalizando fondos de inversores institucionales. “El Banco Mundial es el que organiza todo, ellos buscan los recursos, ellos buscan las propuestas”, explicó. En este esquema, los fondos pueden provenir de distintos actores del mercado financiero global. “Son todo tipo de inversores institucionales, también aseguradoras, son las grandes instituciones en todo el mundo”, aclaró el viceministro José Luis Daza. “Y hubo un interés por tomar este riesgo argentino muchísimo mayor que el que se esperaba”, agregó. El acuerdo con el Banco Mundial es una parte de un esquema más amplio. Según detalló Caputo, el programa financiero contempla distintas fuentes que, en conjunto, permitirían alcanzar unos u$s 8000 millones. Por un lado, el Gobierno ya tiene previstos u$s 4000 millones provenientes de las licitaciones en dólares en el mercado local, a través de emisiones como los bonos 2027 y 2028. A eso se sumarían otros u$s 3000 a u$s 4000 millones mediante estructuras similares a la del Banco Mundial, que se amplía con la negociación con otros organismos como la CAF y el BID. “Probablemente sean 3000 o 4000 más. Es decir que ya hay, o seguramente va a haber, 8000 millones”, afirmó el ministro. Con ese nivel de financiamiento, el Gobierno busca cubrir los vencimientos de capital de los próximos meses. “Con u$s 8000 millones ya tenés los cupones de julio y de enero y te sobran 2000 más”, explicó. Ante los inversores convocados por el JP Morgan el miércoles, Caputo aseguró que tiene cubiertos los vencimientos por los próximos 18 meses. El equipo económico diferencia intereses de capital. Si bien vencen u$s 4300 millones en total con los bonistas privados, los vencimientos de capital rondan los u$s 3000 millones. Los u$s 1300 de intereses los cubren con el superávit financiero. Además, el titular de Hacienda anticipó que el Gobierno espera sumar ingresos adicionales por privatizaciones o venta de activos. “En los próximos 12 meses probablemente vamos a estar recaudando alguna cifra cercana a u$s 2000 millones”, señaló. De concretarse, ese flujo adicional podría elevar el total de recursos disponibles a alrededor de u$s 10.000 millones, reforzando aún más la estrategia financiera.