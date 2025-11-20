Las empleadas domésticas tendrán en noviembre un nuevo incremento del 1,4%, como parte de un acuerdo paritario que establece una suba total del 2,7%, distribuida en dos tramos: noviembre y diciembre.

Además, el convenio incluye un bono extraordinario que se pagará en noviembre, diciembre y enero, y cuyo monto dependerá de la cantidad de horas semanales trabajadas.

Los nuevos valores fueron difundidos por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), aunque el acuerdo todavía no fue publicado en el Boletín Oficial.

Nuevo aumento para empleadas domésticas: ¿qué dice el nuevo acuerdo?

El aumento salarial para el servicio doméstico se aplicará en dos etapas:

Noviembre : 1,4%

Diciembre: 1,3%

Las trabajadoras de casas particulares recibirán un nuevo aumento en noviembre. Fuente: Archivo. Worawee Meepian

El acuerdo fue firmado por representantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre?

Según la grilla publicada por la Upacp, los nuevos valores para noviembre son:

Por hora:

Categoría Con retiro Sin retiro Primera $ 3.734,78 $ 4.090,52 Segunda $ 3.535,82 $ 3.876,43 Tercera $ 3.340,11 Cuarta $ 3.340,11 $ 3.734,78 Quinta $ 3.095,73 $ 3.340,11

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Monkey Business Images

Por mes:

Categoría Con retiro Sin retiro Primera $ 465.904,33 $ 518.965,42 Segunda $ 432.851,44 $ 481.837,15 Tercera $ 422.316,42 Cuarta $ 422.316,42 $ 470.627,41 Quinta $ 379.784,94 $ 422.316,42

Bono extraordinario: ¿cuánto es y a quiénes les corresponde?

El bono será no remunerativo, se pagará en noviembre, diciembre y enero, y su monto dependerá de las horas trabajadas:

Hasta 12 horas semanales: $ 6.000

De 12 a 16 horas semanales: $ 9.000

Más de 16 horas semanales: $ 14.000

Este beneficio queda a cargo del empleador y se abona junto con el salario mensual.