Las empleadas domésticas tendrán en noviembre un nuevo incremento del 1,4%, como parte de un acuerdo paritario que establece una suba total del 2,7%, distribuida en dos tramos: noviembre y diciembre.
Además, el convenio incluye un bono extraordinario que se pagará en noviembre, diciembre y enero, y cuyo monto dependerá de la cantidad de horas semanales trabajadas.
Los nuevos valores fueron difundidos por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), aunque el acuerdo todavía no fue publicado en el Boletín Oficial.
Nuevo aumento para empleadas domésticas: ¿qué dice el nuevo acuerdo?
El aumento salarial para el servicio doméstico se aplicará en dos etapas:
- Noviembre: 1,4%
- Diciembre: 1,3%
El acuerdo fue firmado por representantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre?
Según la grilla publicada por la Upacp, los nuevos valores para noviembre son:
Por hora:
|Categoría
|Con retiro
|Sin retiro
|Primera
|$ 3.734,78
|$ 4.090,52
|Segunda
|$ 3.535,82
|$ 3.876,43
|Tercera
|$ 3.340,11
|Cuarta
|$ 3.340,11
|$ 3.734,78
|Quinta
|$ 3.095,73
|$ 3.340,11
Por mes:
|Categoría
|Con retiro
|Sin retiro
|Primera
|$ 465.904,33
|$ 518.965,42
|Segunda
|$ 432.851,44
|$ 481.837,15
|Tercera
|$ 422.316,42
|Cuarta
|$ 422.316,42
|$ 470.627,41
|Quinta
|$ 379.784,94
|$ 422.316,42
Bono extraordinario: ¿cuánto es y a quiénes les corresponde?
El bono será no remunerativo, se pagará en noviembre, diciembre y enero, y su monto dependerá de las horas trabajadas:
- Hasta 12 horas semanales: $ 6.000
- De 12 a 16 horas semanales: $ 9.000
- Más de 16 horas semanales: $ 14.000
Este beneficio queda a cargo del empleador y se abona junto con el salario mensual.