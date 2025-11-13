En esta noticia

Los cajeros automáticos siguen siendo clave para quienes necesitan efectivo rápido, incluso en plena era de billeteras digitales.

Aunque las apps bancarias y las transferencias ganan terreno, las terminales físicas mantienen su vigencia por estar disponibles las 24 horas, incluidos feriados.

En noviembre 2025, los bancos actualizaron los topes diarios de extracción. Estos límites varían según el perfil del cliente y la entidad financiera.

Además, el Gobierno nacional implementó nuevas reglas para controlar los movimientos en billeteras virtuales, como parte del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”.

¿Cuánto se puede retirar por día en cajeros automáticos?

Cada banco define un monto máximo de extracción, que puede ampliarse desde el homebanking o la app oficial. Estos son los valores vigentes:

  • Banco Nación: hasta $ 150.000 por día, ampliable a $ 500.000 desde la app.
  • Banco Provincia: límite de $ 400.000, con opción de extensión digital.
  • Banco Ciudad: retiro de $ 800.000, ampliable a $ 1.200.000.
  • Banco Galicia: hasta $ 400.000 por día y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios.
  • ICBC: tope diario de $ 550.000.
  • BBVA: máximo de $ 2.1 millones, según perfil del cliente.
  • Banco Macro: mantiene el límite en $ 400.000.
  • Banco Santander: permite extracciones de hasta $ 1 millón por día.

Estos montos aplican tanto para cajeros propios como para redes compartidas, aunque en algunos casos el límite puede ser menor si se usa una terminal de otra entidad.

¿Qué pasa con las billeteras virtuales?

Más del 96% de los adultos usan billeteras digitales, según el Monitor Nacional Fintech. Frente a este crecimiento, el organismo fiscal ARCA estableció nuevos controles sobre los movimientos de dinero.

Si una persona transfiere, invierte o retira montos que superan los topes definidos, deberá justificar el origen de los fondos. Los documentos válidos incluyen:

  • Recibos de sueldo
  • Declaraciones juradas de impuestos
  • Facturas de monotributistas o autónomos
  • Contratos de compraventa
  • Certificados contables de ingresos
  • Extractos bancarios

Estas medidas buscan transparentar el uso del dinero digital y evitar maniobras irregulares en el sistema financiero.