La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) llegó a un entendimiento con las cámaras empresarias del sector sobre un aumentos de los sueldos básicos de noviembre y diciembre para las distintas categorías del sector.

El entendimiento, que alcanza tanto al Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 como al 577/10, también establece el pago de una suma mensual no remunerativa durante noviembre y diciembre, que se abona en dos cuotas quincenales . Si bien esta suma no se integra al salario básico, si realiza aportes a la obra social de la Uocra.

¿De cuánto es el aumento de la UOCRA en el bimestre noviembre-diciembre?

El acuerdo, fijado entre el gremio que conduce Gerardo Martínez, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), el implica un ajuste de 2,7%.

Se aplicarán de la siguiente forma:

1,4% en noviembre sobre los básicos vigentes al 31 de octubre.

1,3% en diciembre, calculado sobre los básicos ya actualizados.

Ambos aumentos son acumulativos y se aplican sobre todas las categorías del sector

Nuevo aumento a UOCRA

Es importante aclarar que el acuerdo está a la espera de ser homologado por el Gobierno, por lo que los trabajadores aguardan la resolución correspondiente de la Secretaría de Trabajo.

UOCRA: con nuevo aumento, así quedan todas las escalas salariales

Suma fija no remunerativa a partir del 1° de noviembre

Puesto Zona A Zona B Zona C Zona C-Austral Oficial especializado $103.300 $114.700 $158.600 $206.600 Oficial $96.200 $106.800 $147.700 $192.400 Medio oficial $88.100 $97.800 $135.200 $176.200 Ayudante $83.200 $92.400 $127.700 $166.400 Sereno $83.200 $92.400 $127.700 $166.400

Con la última actualización, así quedarían establecidos los valores para los trabajadores de la construcción:

Zona A

Oficial especializado: $ 5.200 por hora.

Oficial: $ 4.449 por hora.

Medio oficial: $ 4.111 por hora.

Ayudante: $ 3.784 por hora.

Sereno: $ 687.385 mensuales.

Por su parte, las zonas B, C y C-Austral sumarán adicionales que incrementarán el monto según la región.