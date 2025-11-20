En esta noticia
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) llegó a un entendimiento con las cámaras empresarias del sector sobre un aumentos de los sueldos básicos de noviembre y diciembre para las distintas categorías del sector.
El entendimiento, que alcanza tanto al Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 como al 577/10, también establece el pago de una suma mensual no remunerativa durante noviembre y diciembre, que se abona en dos cuotas quincenales. Si bien esta suma no se integra al salario básico, si realiza aportes a la obra social de la Uocra.
¿De cuánto es el aumento de la UOCRA en el bimestre noviembre-diciembre?
El acuerdo, fijado entre el gremio que conduce Gerardo Martínez, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), el implica un ajuste de 2,7%.
Se aplicarán de la siguiente forma:
- 1,4% en noviembre sobre los básicos vigentes al 31 de octubre.
- 1,3% en diciembre, calculado sobre los básicos ya actualizados.
Ambos aumentos son acumulativos y se aplican sobre todas las categorías del sector
Es importante aclarar que el acuerdo está a la espera de ser homologado por el Gobierno, por lo que los trabajadores aguardan la resolución correspondiente de la Secretaría de Trabajo.
UOCRA: con nuevo aumento, así quedan todas las escalas salariales
Suma fija no remunerativa a partir del 1° de noviembre
|Puesto
|Zona A
|Zona B
|Zona C
|Zona C-Austral
|Oficial especializado
|$103.300
|$114.700
|$158.600
|$206.600
|Oficial
|$96.200
|$106.800
|$147.700
|$192.400
|Medio oficial
|$88.100
|$97.800
|$135.200
|$176.200
|Ayudante
|$83.200
|$92.400
|$127.700
|$166.400
|Sereno
|$83.200
|$92.400
|$127.700
|$166.400
Con la última actualización, así quedarían establecidos los valores para los trabajadores de la construcción:
Zona A
- Oficial especializado: $ 5.200 por hora.
- Oficial: $ 4.449 por hora.
- Medio oficial: $ 4.111 por hora.
- Ayudante: $ 3.784 por hora.
- Sereno: $ 687.385 mensuales.
Por su parte, las zonas B, C y C-Austral sumarán adicionales que incrementarán el monto según la región.