Es un hecho | El Gobierno visitará casa por casa a las personas que tengan empleadas domésticas y no cumplan con este requisito.

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El Gobierno de Colombia confirmó que avanzará con nuevas inspecciones domiciliarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales con las empleadas domésticas. La medida forma parte de la implementación de la Ley 2466 de 2025, conocida como la Reforma Laboral, y busca reducir los altos niveles de informalidad que existen en este sector.

Con la incorporación de 1.000 nuevos inspectores de trabajo, el Ministerio de Trabajo reforzará los controles en distintos hogares del país para comprobar si las personas contratadas para labores domésticas cuentan con contrato escrito, afiliación a seguridad social y pago de prestaciones sociales.

Atención: qué revisará el Gobierno en las visitas domiciliarias

El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó que las inspecciones tendrán como objetivo verificar si las trabajadoras domésticas ejercen sus funciones bajo las condiciones exigidas por la ley.

Según explicó el funcionario en declaraciones al diario La República, los inspectores podrán constatar si la persona que trabaja en el hogar:

Tiene un contrato laboral escrito.

Recibe al menos el salario mínimo vigente.

Está afiliada a salud, pensión y ARL.

Cuenta con pago de prima, cesantías y vacaciones.

Cumple una jornada laboral ajustada a la normativa vigente.

El Ministerio de Trabajo sostiene que en Colombia existen más de 700.000 trabajadoras domésticas, muchas de ellas bajo esquemas informales o acuerdos verbales que no garantizan protección laboral.

La reforma laboral eliminó los contratos verbales

Uno de los cambios más importantes introducidos por la Ley 2466 de 2025 es la eliminación de los acuerdos verbales en el trabajo doméstico.

Desde julio de 2025, toda persona que contrate a una empleada doméstica, incluso si trabaja solo algunos días por semana, debe firmar un contrato escrito donde queden establecidos el salario, horarios, días de trabajo y fechas de pago.

La obligación aplica para nuevas contrataciones realizadas desde la entrada en vigencia de la reforma. En los vínculos laborales anteriores no existe retroactividad obligatoria, aunque las autoridades recomiendan formalizar la relación laboral para evitar conflictos futuros.

La obligación aplica para nuevas contrataciones realizadas desde la entrada en vigencia de la reforma. Representación creada con IA

Otro de los cambios relevantes es que la jornada nocturna ahora comienza a las 7:00 p.m., por lo que cualquier trabajo realizado después de ese horario debe incluir el correspondiente recargo nocturno.

Además, las horas adicionales a la jornada máxima legal de ocho horas deben pagarse como horas extras.

Cuánto debe ganar una empleada doméstica por día en 2026

Con el salario mínimo mensual fijado en $1.750.905, las empleadas domésticas por días también tienen valores mínimos establecidos por ley.

El cálculo oficial contempla:

$58.364 por salario diario.

$8.303 por auxilio de transporte.

$9.727 correspondientes al descanso dominical.

De esta manera, una trabajadora doméstica por días debe recibir como mínimo $76.394 por jornada de hasta ocho horas.

En los casos de contratación mensual de lunes a sábado, el costo total para el empleador puede superar los $2 millones mensuales, teniendo en cuenta salario, aportes a seguridad social, ARL y prestaciones.

La afiliación a ARL debe hacerse desde el primer día

La normativa colombiana establece que las trabajadoras domésticas deben estar afiliadas al sistema de riesgos laborales desde el primer día de trabajo.

La obligación se mantiene incluso cuando la persona trabaja únicamente algunos días al mes. En esos casos, el empleador debe realizar igualmente el aporte correspondiente para garantizar cobertura frente a accidentes laborales.

Las autoridades recuerdan que si ocurre un accidente dentro del hogar y la trabajadora no está afiliada a la ARL, el empleador deberá asumir directamente todos los gastos médicos, tratamientos, medicamentos e incluso eventuales pensiones derivadas de incapacidades permanentes.

Cuáles son las multas por incumplir con estas obligaciones

Las sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones laborales con empleadas domésticas pueden variar según la gravedad de cada caso.

Para 2026, las multas están calculadas sobre la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijada en $52.374.

Las personas naturales y microempresas podrían enfrentar sanciones que van desde $1.361.000 hasta más de $26.187.000.

El Ministerio de Trabajo también advirtió que la falta de contrato escrito o la evasión de aportes podría derivar en reclamaciones judiciales, pago retroactivo de prestaciones e indemnizaciones laborales.

Por qué el Gobierno aumentó los controles sobre el trabajo doméstico

El trabajo doméstico es uno de los sectores con mayor nivel de informalidad en Colombia. Durante años, miles de trabajadoras prestaron servicios sin contrato, sin seguridad social y sin acceso a prestaciones básicas.

En los últimos años, distintas normas avanzaron en el reconocimiento de derechos para este sector. La Ley 1788 de 2016 incorporó el pago de la prima de servicios y el Decreto 721 de 2013 incluyó a las trabajadoras domésticas dentro del sistema de cajas de compensación familiar.

Con la Reforma Laboral de 2025, el Gobierno fortaleció las herramientas de inspección y endureció las exigencias para los empleadores, especialmente en materia de formalización y seguridad social.