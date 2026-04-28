La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) confirmó una nueva actualización salarial para los empleados del sector hotelero-gastronómico. El acuerdo corresponde al tercer tramo de la paritaria 2025/2026 del Convenio Colectivo de Trabajo 362/03 y regirá durante el trimestre abril, mayo y junio. La recomposición combina dos mecanismos, por un lado, una suba progresiva de los salarios básicos, que impacta sobre adicionales convencionales como antigüedad y presentismo, por otro, el pago de sumas no remunerativas fijas durante abril y mayo. Según informó el gremio, esos montos se cobrarán de forma neta, sin descuentos ni aportes previsionales. El nuevo tramo paritario tendrá diferencias según la categoría laboral y el tipo de establecimiento. En las categorías iniciales, como cadetes de portería, lavacopas y peones, el salario básico en establecimientos de nivel 4 pasará de $ 996.633 en abril a $ 1.051.082 en junio. En el otro extremo de la escala, un Jefe de Brigada o Maitre Principal, correspondiente a la Categoría 7 en establecimientos de nivel 6, tendrá un básico de $ 2.929.140 en abril y llegará a $ 3.089.077 al cierre del trimestre. Además de la actualización de los básicos, el acuerdo incluye pagos no remunerativos durante abril y mayo. Para los escalafones más bajos de hoteles 4, la suma será de $ 39.500 por mes. En cambio, para mandos técnicos, especialistas y categorías superiores de establecimientos de mayor nivel, los adicionales pueden llegar hasta $ 116.000 en cada uno de esos dos meses. Desde UTHGRA remarcaron que los afiliados podrán consultar las grillas completas en sus seccionales, ya que el impacto final puede variar según categoría, antigüedad, presentismo y tipo de establecimiento. Este entendimiento se suma a otros acuerdos recientes impulsados por el sindicato que conduce Luis Barrionuevo. En el CCT 389/04, firmado con FEHGRA, se establecieron sumas no remunerativas que van de $ 37.000 a $ 73.500. También se cerró la paritaria para trabajadores de comedores y refrigerios, bajo el CCT 401/05, con CACYR y CAECSAL. En ese caso, el esquema para el período marzo-junio de 2026 fijó básicos consolidados que alcanzarán los $ 1.346.143 en categorías iniciales del sector privado y superarán los $ 2.298.392 para rangos jerárquicos y nutricionistas.