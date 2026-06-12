Ayer jueves (11 de junio) entre las 13:00 y las 15:00 horas se paralizó el país entero en torno al inicio del Mundial de Futbol, donde la Selección Mexicana se impuso a Sudáfrica en el partido inaugural.

Lo que no se paralizó fueron las cajas registradoras de los comercios, restaurantes, bares y hoteles de la capital del país.

De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), el primer día del Mundial generó una derrama preliminar de MXN $1,200 millones por consumo en la capital del país y zonas vinculadas.

Los sectores más beneficiados fueron restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios, souvenirs y activaciones locales.

“A nivel nacional, el torneo puede representar hasta MXN $65 mil millones para el sector, siempre que las oportunidades alcancen también a las Mipymes y no se concentren en grandes cadenas”, señaló el organismo que lidera Octavio de la Torre.

Los comercios capitalinos han enfrentado caídas en ventas, debido a las manifestaciones que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para presionar al gobierno federal en el entorno del Mundial de Futbol, por lo que el primer juego de la Selección representó la oportunidad de recuperarse, especialmente para los pequeños negocios.

Además, bajo la premisa de que “lo más mexicano es trabajar juntos”, Concanaco Servytur ha desplegado una agenda simultánea en las 32 entidades, con programa y eventos como Mundiales Muy Mexicanos que consisten en actividades comunitarias, dinámicas deportivas y entrega de balones para niños, así como México de Mis Sabores / Itacate, Café Muy Mexicano, Elige Vino Mexicano, Casa Hecho en Oaxaca y la presentación México en el Mundo, que proyectan al país como destino de inversión, turismo y experiencias auténticas.

El organismo recordó que también promueve La Gran Escapada, que se realizará del 18 al 21 de junio, incluye promociones y experiencias turísticas en todo el país y meta de derrama superior a MXN $44 mil millones. La campaña ya se difunde en metro, aeropuertos y espectaculares.

“Ganamos 2-0 en la cancha; ahora toca ganar en el territorio, en los negocios familiares y en las comunidades. Cuando un negocio crece, crece una familia. Cuando una comunidad avanza, avanza México”, señaló Octavio de la Torre Stéffano, presidente de Concanaco Servytur.