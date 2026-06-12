El balón rodó en la cancha del Estadio Ciudad de México, el anfitrión debutó con triunfo sobre Sudáfrica y Diageo lo festejó con una activación en el restaurante Salazar, justo frente al Ángel de la Independencia.

Los comensales y fans celebraron por todo lo alto goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez para que el Tricolor se impusiera 2-0 a Sudáfrica.

A través de la plataforma Grada, el conglomerado de bebidas detonó la experiencia para disfrutar el Mundial 2026 con intervenciones gastronómicas en 30 restaurantes de la capital del país, así como con una selección de coctelería diseñada con marcas como Buchanans o Don Julio.

La plataforma estará activa durante 5 semanas, y contará con takeovers en distintos bares los miércoles y los domingos van a tener los clásicos, con coctelería mexicana.

En esas cinco semanas, Salazar será el hub permanente de Grada, donde los asistentes podrán extender la noche con experiencias musicales qué contarán con dj’s invitados durante las cinco semanas que dure el Mundial.

Jay Sethi, Sr. VP de Marketing e Innovación en Diageo México comentó: “Este espacio lo diseñamos con el sello premium que caracteriza a Diageo, como promotores oficiales de FIFA World Cup 2026″.

El ejecutivo dice que el gigante de las bebidas apuesta “por GRADA porque entendemos que la emoción alrededor de esta temporada es también un momento cultural que reúne a personas, detona conversaciones y se convierte en la excusa perfecta para celebrar y compartir”.

Además de celebrar diciendo salud, Sethi invita a que se ejerza un nivel de “gran responsabilidad” para “seguir fortaleciendo una cultura de celebración positiva y responsable en toda el país”.

Diageo, dice, busca “que la moderación se entienda no como una limitación, sino como una manera de disfrutar y mantenerse presente durante los momentos que realmente importan”.

El acceso a GRADA será mediante reservación previa a través de OpenTable. Las redes sociales de Salazar se convertirán en GRADA donde se dará a conocer la agenda completa de experiencias, takeovers y eventos especiales a lo largo de la temporada.