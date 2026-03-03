Las empleadas de casas particulares recibirán en marzo de 2026 los mismos salarios básicos vigentes desde enero, ya que aún no se concretó un nuevo acuerdo paritario para el sector. Los valores actuales están establecidos por la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fija los montos mínimos obligatorios para cada categoría en toda la Argentina. Hasta ahora, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no anunció nuevas revisiones de la paritaria, aunque la escala podría volver a analizarse según la evolución de la inflación y el contexto económico. Los salarios mínimos obligatorios se dividen según el tipo de tareas y si el personal trabaja con retiro (se retira del domicilio al finalizar la jornada) o sin retiro (reside en el lugar de trabajo). A continuación, el detalle completo por categoría: La escala salarial del sector contempla extras obligatorios, que se adicionan al sueldo mínimo: Un punto clave del esquema actual es que las sumas no remunerativas abonadas como bono extraordinario en noviembre y diciembre de 2025 se incorporaron de manera definitiva al salario básico desde enero. Estos bonos variaban según la cantidad de horas trabajadas: Al quedar integrados al haber mensual, los valores hora y los sueldos mensuales se consolidaron en niveles más altos que el cierre de 2025.