El Ministerio de Capital Humano y la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) anunciaron una suba de un 1,5% el 24 de febrero. Eso impactará para los sueldos de ese mes habrá y otro aumento del mismo porcentaja para marzo. A este monto, se le adiciona una suma no remunerativa, que se basa en la cantidad de horas trabajadas semanalmente. En la cuenta oficial de la Upacp de Instagram, se publicó el aumento salarial tanto para febrero como para marzo junto con una suma no remunerativa. En este mes de marzo también se debe agregar la siguiente suma no remunerativa por única vez a cargo del empleador: Cabe destacar que también se cobra el adicional salarial por “antigüedad”, el cual se calcula a 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, sobre los salarios mensuales.