Frente al inicio de mayo, llega también la percepción de los salarios correspondientes al mes saliente. En esa línea, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó el salario básico de abril 2026 para las trabajadoras del sector. Las empleadas domésticas cobrarán los sueldos sin nuevos incrementos ni actualizaciones respecto al mes anterior. Esto debido a la falta de un nuevo acuerdo salarial y a la espera de una nueva revisión. Los valores actuales provienen del ajuste pactado a principios de año para este sector y se mantienen vigentes por la ausencia de una actualización en las paritarias. Cabe señalar también que, además, durante abril, los trabajadores del sector dejaron de percibir el bono extraordinario de $ 20.000 que se abonó previamente en los primeros meses del año. Para quienes realizan tareas generales del hogar, el valor de la hora de trabajo es de $ 3348,37 en la modalidad con retiro y de $ 3599,86 sin retiro. Si se trata de una jornada mensual completa, el salario asciende a $ 410.773,52 con retiro y a $ 455.160,14 sin retiro. Estos números funcionan como referencia para la mayor parte del personal doméstico. En esta categoría, la hora se abona a $ 3599,86 con retiro y a $ 4012,14 sin retiro. El salario mensual es de $ 455.160,14 y $ 505.578,34, según la modalidad. El personal que desempeña funciones específicas cobra $ 3807,87 por hora con retiro y $ 4161,54 sin retiro. En términos mensuales, las remuneraciones son de $ 466.154,67 y $ 517.277,03, respectivamente. Los caseros perciben $ 3599,86 por hora y $ 455.160,14 de salario mensual, sin distinción entre modalidades. En tanto, el personal de supervisión cobra $ 4013,30 la hora con retiro y $ 4382,63 sin retiro, con salarios mensuales de $ 500.649,26 y $ 556.024,76. El régimen prevé dos adicionales que son de cumplimiento obligatorio: Las trabajadoras del sector aguardan la firma de un nuevo convenio que les permita actualizar sus ingresos. El último acuerdo, alcanzado en febrero, estableció un incremento del 1,5% para ese mes y para marzo, junto con el pago de un bono proporcional a las horas trabajadas.