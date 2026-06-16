Aumentos de colectivos en AMBA: a cuánto quedará el boleto mínimo a partir de este lunes

Paro de colectivos en el AMBA: cuándo será la medida de fuerza y qué líneas quedarán afectadas

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva actualización tarifaria para las líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que impacta sobre millones de pasajeros que utilizan el servicio todos los días.

La suba forma parte del esquema de ajustes definido por la Secretaría de Transporte y se suma a los incrementos que ya habían comenzado a aplicarse durante las últimas semanas en distintos medios de transporte.

Aumentan los colectivos en el AMBA: cuánto cuesta el boleto mínimo desde hoy

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que operan en el AMBA registran un incremento del 2%.

De esta manera, el boleto mínimo para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada pasa a costar $ 728,28 para recorridos de hasta tres kilómetros. La actualización corresponde al segundo tramo de aumentos dispuesto por el Gobierno nacional.

Los nuevos valores para viajar en colectivos nacionales son:

De 0 a 3 kilómetros: $ 728,28.

De 3 a 6 kilómetros: $ 807,07.

De 6 a 12 kilómetros: $ 894,17.

De 12 a 27 kilómetros: $ 983,78.

Más de 27 kilómetros: $ 1.085,49.

Qué líneas de colectivo aumentan desde hoy

La medida alcanza a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense.

Estas líneas dependen del Gobierno nacional y tienen un esquema tarifario diferente al que aplican la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, que ya habían actualizado sus valores durante el inicio de junio.

Aumento de colectivos en el AMBA.

Cuánto cuesta viajar en Provincia y Ciudad de Buenos Aires

Mientras las líneas nacionales aplican el nuevo ajuste desde hoy, los colectivos administrados por la Provincia de Buenos Aires ya tienen un boleto mínimo de $ 1.015,61 para los usuarios con SUBE registrada.

En tanto, las líneas que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tienen una tarifa mínima de $ 788,28.

La diferencia entre las tres jurisdicciones refleja los distintos mecanismos de actualización tarifaria que actualmente conviven dentro del AMBA.

También aumentan los trenes

El ajuste dispuesto por el Gobierno no se limita a los colectivos. Desde este lunes también entró en vigencia una actualización en las tarifas ferroviarias metropolitanas.

Con el nuevo esquema, el boleto mínimo de tren pasa de $ 310 a $ 350 para los usuarios que cuentan con SUBE registrada. La medida forma parte del mismo cronograma de incrementos anunciado por la Secretaría de Transporte.

Por qué vuelven a aumentar las tarifas

El Gobierno viene aplicando un esquema de actualizaciones periódicas sobre el transporte público con el objetivo de reducir subsidios y avanzar en una recomposición gradual de los costos operativos del sistema.

En paralelo, tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires continúan utilizando fórmulas de actualización vinculadas a la evolución de la inflación, lo que explica que los boletos hayan acumulado múltiples incrementos en lo que va del año.