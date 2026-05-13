Uno de los supermercados más importantes del país anunció una promoción que permite ahorrar hasta $ 48.000 por mes gracias a los reintegros que ofrece y puede utilizarse para comprar diferentes productos en las sucursales. A través de MODO, el supermercado Chango Más lanzó una nueva promoción que le otorga a los clientes un reintegro de hasta $ 12.000 por semana en la compra. Al multiplicarse por las cuatro semanas del mes, el total del reintegro asciende a $ 48.000, lo cual puede generar un importante ahorro para muchas familias. Por su parte, el beneficio se activa pagando a través del código QR o en la tienda online del supermercado con tarjetas de crédito Visa y Mastercard y/o débito Visa de Banco Comafi través de MODO. El reintegro está disponible para todas aquellas personas que tengan una cuenta en Banco Comafi y se puede aprovechar los días martes. La promoción, por su parte, está vigente hasta el 31 de julio de este año, por lo cual pueden hacerse varias compras con un ahorro significativo. Asimismo, la bonificación podría duplicarse en caso que dos miembros del grupo familiar sean clientes de dicha entidad bancaria. Para poder aprovechar la promoción y obtener hasta $ 48.000 de reintegros por mes en la compra en Chango Más con Banco Comafi, se deberán utilziar los siguientes medios de pago en MODO: En tanto, los descuentos se realizan sobre precio de lista, son automáticos y se acreditarán hasta los 30 días en la cuenta del banco utilizado en el pago