El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) confirmó que sigue uno de sus beneficios más usados para los jubilados y pensionados. De esta manera, podrán usar este plan para mejorar la calidad de vida en noviembre de 2025.

Se trata de un servicio de atención odontológica integral que sirve para los adultos mayores de forma gratuita en el marco del “Plan Sonrisa Mayor”. Su objetivo es prevenir patologías bucodentales frecuentes.

PAMI: ¿en qué consiste el programa de atención odontológica para jubilados?

Dentro del programa de PAMI, se asigna un odontólogo de referencia a cada afiliado. Este profesional también es responsable de emitir las órdenes de derivación para que el jubilado acceda a tratamientos odontológicos con otros especialistas.

Así, se busca simplificar y acelerar las consultas, además de reducir los costos de los servicios y procedimientos .

Para acceder al beneficio y atenderse con un odontólogo de la obra social, deberán seguir estos pasos:

Pedir un turno con tu odontólogo de cabecera para realizar una consulta. Si necesitan de una práctica odontológica que tu odontólogo de cabecera no practica, deben solicitar una orden de derivación. Consultar la cartilla médica de PAMI y seleccionar al prestador de tu preferencia. Recordar los datos del prestador y comunicarse para solicitar una cita.

¿Qué servicios ofrece el programa Sonrisa Mayor?

El programa Sonrisa Mayor tiene diferentes servicios gratuitos, cubriendo urgencias, estudios de diagnóstico por imágenes y tratamientos complejos. A su vez, pueden pedir atención odontológica a domicilio. Entre las prácticas de libre elección hay:

Endodoncia

Urgencias

Alta Complejidad

Rehabilitación

Diagnóstico por imágenes

Atención odontológica a domicilio (en caso de no poder trasladarse)

Prótesis dentales para jubilados de PAMI

Además del programa Sonrisa Mayor, PAMI brinda cobertura completa para la elaboración de prótesis dentales —tanto totales como parciales—, implantes para quienes no poseen piezas dentarias y la colocación de pernos.

Para acceder a estos beneficios, es necesario gestionar la solicitud con el prestador asignado en el plan odontológico, presentando el DNI, la credencial de PAMI y, en caso de corresponder, la orden de derivación.

Por otro lado, los jubilados pueden realizar consultas odontológicas de manera espontánea, sin necesidad de contar con un turno previo. Para ello, solo deben solicitar atención directamente al odontólogo correspondiente y acudir sin requerir derivación.