La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales con un aumento del 2,9% en todas las prestaciones. Si bien durante los meses anteriores el cronograma de jubilaciones comenzaba el 9, para el mes de abril se atrasará. ANSES administra las jubilaciones y pensiones del sistema previsional argentino. Los haberes se actualizan periódicamente y cada ajuste define nuevos montos mínimos y máximos. En abril el aumento será del 2,9%, el cual responde al último índice de inflación publicado por el INDEC y se aplica por la fórmula de movilidad vigente. A este aumento, se le suma el bono del Gobierno nacional de $70.000 para quienes reciben los haberes mínimo. Para los jubilados y pensionados cobran el haber mínimo. Jubilados que superan el haber mínimo: Pensiones No Contributivas: En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) replican el calendario de jubilaciones mínimas. Cabe destacar que las liquidaciones de abril estarán disponibles a través de Mi ANSES. A partir del 10 de abril podrán consultar en detalle sus haberes y asignaciones familiares.