La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad es una prestación económica que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y otros grupos que tengan bajo su cargo un hijo con discapacidad. A diferencia de otras asignaciones, este beneficio presenta características que lo distinguen dentro del esquema de Asignaciones Familiares (SUAF), tanto en sus requisitos como en sus montos y condiciones de acceso. Una de las particularidades más importantes de esta asignación es que no tiene límite de edad, por lo que puede cobrarse durante toda la vida de la persona con discapacidad, siempre que se mantengan los requisitos. La asignación está dirigida a distintos grupos cubiertos por ANSES. Pueden cobrarla trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados, beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y titulares de la prestación por desempleo, siempre que tengan a cargo un hijo con discapacidad. Ésta puede ser cobrada por uno solo de los progenitores o por quien tenga la guarda, tenencia o tutela legal del menor o adulto con discapacidad. Para acceder al cobro, es obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, documento oficial que acredita la condición de discapacidad. Además, ANSES exige una autorización previa para el cobro de la asignación, un trámite específico que valida la situación del hijo o hija y habilita el pago mensual. Sin esta autorización, el beneficio no se liquida, incluso si el vínculo familiar ya está registrado en el sistema. El titular debe tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES e informar un medio de cobro. El hijo con discapacidad no cuenta con límites de edad para acceder al beneficio. Debe ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país y tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES. A diferencia de la asignación por hijo estándar, la variante por discapacidad no tiene un tope máximo de ingresos para el grupo familiar. Esto significa que todas las familias con un hijo con discapacidad tienen derecho al cobro, independientemente de cuánto ganen. Sin embargo, el monto exacto a percibir se determina según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) bajo la siguiente escala: Es importante señalar que, si bien no hay tope familiar, rige un tope individual: si uno de los integrantes del grupo familiar posee ingresos superiores a $2.801.551, se excluye el derecho al cobro de la asignación. El sistema de pago varía según la situación laboral del titular: Perciben el 100% del monto de forma mensual. No se aplican retenciones de ningún tipo. El monto total es de $445.003. De esta cifra, se liquida el 80% mensualmente ($356.002) y el 20% restante ($89.001) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH al finalizar el año.