El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 30 de marzo de 2026, establece un aumento del 2,90 % para marzo, calculado sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026. El aumento del 2,90% anunciado por el Gobierno sobre los valores vigentes se suma al 5,78% que ya había sido aplicado en febrero, lo que deja un acumulado de casi 9% en los primeros meses del año. Los ajustes se calculan tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Es decir, el aumento de marzo se basó en la inflación de febrero. La suba aplica a todas las prestaciones del sistema, sin distinción. Eso incluye: Tanto las instituciones como los profesionales independientes que atienden a personas con certificado de discapacidad (CUD) están alcanzados por estos valores. La resolución confirma que los aranceles en esa región se incrementan un 20% extra sobre el valor base, reconociendo las mayores distancias y costos operativos de la zona. Los aranceles del nomenclador son obligatorios para todas las obras sociales y prepagas que cubren prestaciones de discapacidad. Si un prestador detecta que está cobrando por debajo de los valores vigentes, puede reclamar la diferencia. En casos de incumplimiento reiterado, se puede realizar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud.