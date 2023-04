Arranca un piquetazo contra "el hambre", mientras avanza la investigación sobre los planes

La convocatoria de Unidad Piquetera se llevará a cabo a las 10 am, bajo la consigna "de la mesa del hambre al hambre en la mesa", y apunta directamente contra la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. La protesta llega en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia por irregularidades en 85 mil bajas del plan Potenciar Trabajo.



En vísperas de Semana Santa, Unidad Piquetera convoco un piquete nacional que se llevara a cabo hoy a las 10 AM. Las organizaciones sociales se concentraran en más de 128 puntos del país.

Es la segunda convocatoria en el año, luego del acampe que se llevó a cabo el 15, 16 y 17 de marzo. El reclamo principal ahora es la baja de los planes de Potenciar Trabajo y la falta de políticas públicas en concordancia a los índices en alza de pobreza e indigencia.

Puntos de protesta en CABA

Eduardo Belliboni, dirigente de Polo Obrero confirmo que el punto de concentración más importante será en Puente Pueyrredón pero que todos los focos serán multitudinarios.

"Reclamamos la asistencia alimentaria integral a los comedores populares, estamos entrando en el cuarto mes del año y solo recibimos una entrega", manifestó el líder de la agrupación Polo Obrero. También apuntó a que no reciben las herramientas para los proyectos productivos presentados hace dos años.

La Justicia denuncio irregularidades

El juez federal Ariel Lijo le exigió a Victoria Tolosa Paz que presente un informe que detalle los motivos por los que fueron dados de baja los 85 mil planes sociales. Con la mira en Emilio Pérsico, secretario de economía social a cargo de Potenciar Trabajo y líder del Movimiento Evita, la Justicia sospecha que los intermediarios se quedarían con 2.500 millones de pesos que pertenecen al programa.

El referente del Movimiento Evita y Tolosa Paz fueron denunciados por el fiscal federal Guillermo Marijuan por los supuestos delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso de poder y malversación de caudales por no haber dado de baja a 253.184 titulares del programa Potenciar Trabajo por las incompatibilidades que detectó la AFIP.

La ministra deberá presentar un informe en el que detalle la documentación de los ex beneficiarios del Plan Potenciar y los motivos por lo que no se pudo realizar la validación de datos. "Nosotros no tenemos ningún problema con que se haga una auditoria, -expresó a El Cronista, Eduardo Belliboni, líder de Polo Obrero- hay mucha interna entre el Gobierno y la Justicia con denuncias cruzadas que lamentablemente dividen al Ministerio de Desarrollo Social por facciones que no tiene nada que ver con las necesidades populares".

Dirigentes cercanos a la organización social manifestaron que aún no fueron citados por la Justicia para declarar y apuntan a que si la auditoria no es bimodal (presencial/virtual) es otra variable de ajuste. "Fuimos a las zonas donde los compañeros no pudieron validar su identidad por no disponer de computadoras o conectividad en la zona".

Desde la organización social aseguran que el ajuste va en eje con el acuerdo con el FMI para saldar la deuda. "La validación de identidad deberíaa hacerse de forma presencial, como se hizo siempre, esperamos la apertura de los programas y que el Gobierno responda a las demandas que son elementales frente al crecimiento del precio de los productos de primera necesidad", expresó.

"La ministra debería atender los reclamos y escuchar las protestas, su nombre se hizo conocido por atender la mesa del hambre y hoy con su política social llena de hambre la mesa de muchos trabajadores", enfatizó Belliboni.