La marcha de las antorchas en Plaza de Mayo: imágenes, testimonios y hasta cuándo dura el acampe

Las organizaciones sociales de izquierda agrupadas en la Unidad Piquetera (UP) iniciaron hoy una nueva jornada de protesta con cortes y una marcha de antorchas en esta capital en apoyo a sus reivindicaciones, entre ellas el reclamo de "creación de trabajo genuino".





La protesta en la zona metropolitana comenzó en horas de la tarde con un corte en el Puente Pueyrredón, que une las ciudades de Buenos Aires y Avellaneda, y continuó con una marcha hacia diversos puntos del centro de la Capital Federal, entre ellos la Plaza de Mayo, donde los manifestantes iban a acampar.



Silvia Saravia, referente nacional del Movimiento Libres del Sur y precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires aseguró a Radio 10 que pasada la noche "vamos a ir con nuestras ollas vacías a abrazar (el Ministerio) de Desarrollo Social. No será un corte de mucho tiempo sino entre las 9 o 10 de la mañana (del jueves) para marcar que realmente tenemos las ollas vacías en nuestros comedores".

Y aclaró que debido a las críticas que reciben por las movilizaciones de la UP los dirigentes pensaron en realizar "otro tipo de acciones y hoy dijimos vamos a salir más tarde", en horarios nocturnos para no perjudicar tanto el tránsito porque "entendemos a los laburantes, sabemos que se interrumpe el paso y que eso genera dificultades, pero muchas veces no nos queda otra".





La jornada de protesta, que incluye cortes de ruta y de accesos a la Capital Federal, se realiza "contra el ajuste, el hambre y el FMI" y en reclamo por la "creación de trabajo genuino" para los desocupados.



Los integrantes de la UP explicaron que no se puede "seguir soportando el hambre de nuestro pueblo".

"Por eso vamos a volver a gritar basta de ajuste económico y basta de FMI", dijo a Télam Mónica Sulle, coordinadora del Movimiento Sin Trabajo (MST) Teresa Vive, quien precisó que también habrá protestas en distintos puntos del interior del país.

Según informaron voceros de los manifestantes, la idea era "hacer la marcha de antorchas desde Avellaneda, pasando por (el Ministerio) Desarrollo Social y en Plaza de Mayo evaluaremos los pasos a seguir en nuestro reclamos y donde vamos a realizar un acampe".

La Unidad Piquetera está integrada por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, facciones del FOL y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde). También forman parte la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros.

"Nos volvemos a movilizar en defensa de los más pobres de la sociedad y del pueblo trabajador en su conjunto que hoy no puede poner un plato de comida en su mesa, producto de esta política económica mandada por el FMI y de esta inflación que destruye el poder adquisitivo de todos", sostuvo finalmente la dirigente trotskista.





Por su parte, Jeremías Cantero, referente del Polo Obrero (PO), cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y criticó a las autoridades.

Cantero advirtió sobre "los problemas de desabastecimiento en nuestros comedores y las casi 100 mil bajas en Potenciar Trabajo, pero el FMI reclama 400 mil nuevas bajas contra los que menos tienen. El cuadro de destrucción del salario vía inflación y el aumento de la desocupación en todas las barriadas del país profundizan más la crisis".