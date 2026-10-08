La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó una nueva extensión en el calendario fiscal para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

La medida, establecida mediante la Resolución General 5911/2026 publicada en el Boletín Oficial, alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas, ya sea que se encuentren bajo el régimen general o adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Con la nueva norma, que lleva la firma del Director Ejecutivo del organismo, Andrés Edgardo Vázquez, los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 30 de octubre de 2026 para realizar la presentación de la declaración jurada.

Ganancias: por qué prorrogaron la presentación

Según se detalla en los considerandos del texto oficial, la decisión del fisco responde a la sanción de la Ley N° 27.826 el pasado 17 de septiembre de 2026. Dado que las disposiciones de dicha ley tienen impacto directo en la liquidación del impuesto para el ejercicio 2025, la administración tributaria consideró aconsejable otorgar un plazo adicional para facilitar el correcto cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.

El cronograma original fijado por la RG 5851 preveía el vencimiento el 27 de julio de 2026. Posteriormente, las Resoluciones Generales 5876, 5890 y 5898 habían otorgado un diferimiento hasta el 13 de octubre de 2026, fecha que ahora queda sustituida por el vencimiento del 30 del mismo mes.

La normativa también introduce un ajuste en los procesos sistémicos del organismo. En este sentido, la ejecución del proceso para la caracterización como “Pequeño Contribuyente” (cuyo diferimiento estaba pautado para el 23 de octubre según la RG 5902) fue postergada formalmente al 16 de noviembre de 2026.

Monotributistas: ARCA cambió la forma de facturar

Esta semana ARCA también dispuso un cambio clave para los monotributistas. Tanto los sociales como los incluidos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente (conocido como Monotributo Promovido) deberán emitir comprobantes electrónicos o, cuando corresponda, utilizar controlador fiscal.

El cambio se estableció mediante la Resolución General 5893/2026, que modificó el régimen de emisión de comprobantes.