El acuerdo FATCA entre Argentina y Estados Unidos permite el intercambio automático de determinada información financiera entre ambos países. El convenio fue firmado en diciembre de 2022 y entró en vigencia el 1° de enero de 2023.

A través de este acuerdo, el Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos puede enviar información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre determinadas cuentas financieras mantenidas en ese país por residentes fiscales argentinos.

Qué información llega desde el IRS de Estados Unidos a ARCA

FATCA es una ley estadounidense que obliga a las instituciones financieras a informar sobre cuentas de personas de otros países.

El artículo 2 establece qué datos deben ser intercambiados de manera automática respecto de las denominadas “cuentas declarables argentinas”.

La información que Estados Unidos le envía automáticamente a ARCA:

Nombre y domicilio del titular de la cuenta.

Número de identificación fiscal argentino (CUIT, CUIL u otro TIN aplicable).

Número de cuenta o equivalente funcional.

Nombre y número de identificación de la institución financiera estadounidense que mantiene la cuenta.

Intereses pagados en una cuenta de depósito, cuando se trate de una cuenta alcanzada por el acuerdo.

Dividendos de fuente estadounidense pagados o acreditados en la cuenta.

Otros ingresos de fuente estadounidense pagados o acreditados en la cuenta, en la medida en que estén sujetos a las obligaciones de información previstas por la legislación tributaria estadounidense.

En el caso de las cuentas de depósito de personas humanas residentes en Argentina, el acuerdo considera declarable la cuenta cuando se hayan pagado más de USD 10 de intereses durante el año calendario .

Controles de ARCA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué información no llega automáticamente desde el IRS

Uno de los puntos del acuerdo es que Estados Unidos no debe enviar automáticamente a ARCA el saldo o valor de la cuenta ni tampoco el detalle de los movimientos bancarios.

Sí ARCA requiriera una información adicional deberá iniciar un pedido puntual a las autoridades estadounidenses por los canales de cooperación tributaria disponible.

Vale destacar que, cuando Argentina informa a Estados Unidos sobre una cuenta declarable de una persona estadounidense, debe comunicar, entre otros datos, el saldo o valor de la cuenta al cierre del año y determinados ingresos y operaciones.

En cambio, para las cuentas declarables argentinas mantenidas en Estados Unidos, la información que el acuerdo obliga a EEUU a intercambiar incluye identificación, número de cuenta, institución financiera e ingresos determinados, pero no contempla el saldo de la cuenta.

Cuándo se realiza el intercambio

El acuerdo establece que la información debe intercambiarse anualmente y de manera automática. El primer intercambio estaba previsto para septiembre de 2024, después de que el IRS confirmara que la Argentina contaba con las medidas de seguridad y la infraestructura necesarias para comenzar a operar el sistema.

ARCA también informa oficialmente que el acuerdo FATCA se encuentra vigente desde el 1° de enero de 2023.

Qué puede hacer ARCA con la información

Los datos recibidos mediante el intercambio internacional forman parte de las herramientas de fiscalización tributaria disponibles para el organismo.

La información puede ser utilizada para contrastar los datos obtenidos desde Estados Unidos con las declaraciones y demás información fiscal de los contribuyentes.