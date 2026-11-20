Qué beneficios tienen los fideicomisos FAL y para qué empresas los recomiendan

Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) están por salir a la cancha. Prometen generar una revolución en el mercado de capitales, al inyectar dinero para capitalizar y provisionar futuras indemnizaciones.

Los fondos marcarán el nacimiento de un nuevo jugador de mediano y largo plazo, que demandará títulos del Tesoro, bonos provinciales, obligaciones negociables y depósitos en entidades financieras. ¿Qué deben hacer los empleadores para cumplir con la normativa?

A partir del 1° de diciembre, los más de 500.000 empleadores tendrán la obligación de abrir una cuenta FAL. Al tomar esa decisión, elegirán una entidad habilitada para administrarán los fondos y definirán cuál será el fondo común de inversión o fideicomiso que se ajusta a sus necesidades.

Tras cumplir con esos pasos, tendrán que informar sus decisiones a las autoridades. Cuando abran la cuenta, los empleadores recibirán de las entidades un número de ID FAL, que tendrán que validar en ARCA. Además, obtendrán los datos de la cuenta bancaria de la entidad.

Las pequeñas y medianas empresas tendrán que pagar el 2,5% y las restantes el 1%.

Guía para los empleadores

Los empleadores que presentan en línea la Declaración Jurada F931 deberán declarar si se encuentran alcanzados por el FAL. Una vez abierta la cuenta, ingresarán a ARCA y aceptarán el ID FAL que hayan elegido. Si la asignación fue de oficio, el empresario no tendrá que hacer ese último paso.

El primer mes devengado será diciembre de 2026, que será pagado en enero de 2027. El empleador abonará un VEP y ARCA derivará esos fondos a la Cuenta Individual del Empleador en el Vehículo de Inversión Colectiva elegido.

Esos trámites deberá realizarlos durante diciembre, antes de pagar los salarios de ese período.

Si el empleador no informó un ID FAL válido un mes después del vencimiento de la primera obligación de pago, la Comisión Nacional de Valores le asignará de oficio un vehículo de inversión colectivo. En ese caso, ARCA notificará al empleador la designación con una comunicación en su domicilio fiscal electrónico.

Una vez efectuado el primer pago, los empleadores tendrán que esperar doce contribuciones consecutivas para poder usar ese dinero para pagar indemnizaciones a empleados con más de doce meses de antigüedad. Es decir, recién lo tendrá disponible a partir de enero de 2028. Si la registración del trabajador es deficiente o el saldo del fondo no alcanza, la diferencia quedará a cargo del empleador.

Sitios web

ARCA y CNV pusieron en línea en sus sitios web información clave y la normativa sobre los FAL. Los empleadores tienen que hacer los trámites en la página de ARCA, mientras que las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y los fiduciarios tienen que cumplir con pasos regulatorios en CNV.

En https://site.cnv.gov.ar/fondos-asistencia-laboral, están listados todas las entidades habilitadas y los vehículos de inversión autorizados para ofrecer FAL. Además, hay un instructivo para la carga de CUIT FAL que deben completar las sociedades gerentes y los fiduciarios, que ya tienen acceso a la Autopista de Información Financiera (AIF).