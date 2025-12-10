Tras intensas negociaciones, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó un nuevo acuerdo paritario que trae alivio económico justo a tiempo para las fiestas. De esta manera, cobrarán un aumento en diciembre junto con un bono no remunerativo.

Esta medida, que cubre el período de octubre 2025 a marzo 2026, busca compensar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los empleados bajo el Convenio 260/75. Si bien no está homologado por la Secretaría de Trabajo, la UOM exige su aplicación inmediata, generando tensiones con entidades empresariales como Camima y AFAC.

Aumento y bono para metalúrgicos: cuánto cobrarán

El acuerdo paritario establece una combinación de incrementos remunerativos y sumas no remunerativas para garantizar un ingreso mínimo digno. Estos son los detalles:

Aumento remunerativo total : 14% distribuido en el semestre (4,2% en noviembre 2025 y 4,2% en enero 2026).

Bono de diciembre : $35.000 no remunerativos, pagaderos en ese mes.

Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR): para jornada completa en diciembre, el piso salarial mensual es de $ 987.791, que incluye tanto remunerativos como no remunerativos. Este monto es proporcional a la jornada laboral y no afecta los básicos ni las indemnizaciones.

Cronograma de pagos para metalúrgicos

Los bonos y aumentos para metalúrgicos se otorgarán en diferentes oportunidades hasta el año que viene. Vale destacar que ya se entregaron $ 35.000 en octubre, mientras que en noviembre, se abonó el 4,2% remunerativo y $ 15.000 no remunerativos. Los próximos meses se pagarán:

Diciembre 2025 : $35.000 no remunerativos.

Enero 2026 : 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Febrero 2026 : $25.000 no remunerativos.

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos.

De esta manera, este sector de trabajadores recibirá un 14% de aumento remunerativo junto con los $ 160.000 como bonos para este semestre.

Sueldo básico de un metalúrgico en diciembre de 2025

El cálculo exacto depende de tu categoría, antigüedad y jornada, pero usando el IMGR como referencia para un trabajador full-time, este sería el monto para diciembre 2025: