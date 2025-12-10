En esta noticia
Tras intensas negociaciones, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó un nuevo acuerdo paritario que trae alivio económico justo a tiempo para las fiestas. De esta manera, cobrarán un aumento en diciembre junto con un bono no remunerativo.
Esta medida, que cubre el período de octubre 2025 a marzo 2026, busca compensar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los empleados bajo el Convenio 260/75. Si bien no está homologado por la Secretaría de Trabajo, la UOM exige su aplicación inmediata, generando tensiones con entidades empresariales como Camima y AFAC.
Aumento y bono para metalúrgicos: cuánto cobrarán
El acuerdo paritario establece una combinación de incrementos remunerativos y sumas no remunerativas para garantizar un ingreso mínimo digno. Estos son los detalles:
- Aumento remunerativo total: 14% distribuido en el semestre (4,2% en noviembre 2025 y 4,2% en enero 2026).
- Bono de diciembre: $35.000 no remunerativos, pagaderos en ese mes.
- Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR): para jornada completa en diciembre, el piso salarial mensual es de $ 987.791, que incluye tanto remunerativos como no remunerativos. Este monto es proporcional a la jornada laboral y no afecta los básicos ni las indemnizaciones.
Cronograma de pagos para metalúrgicos
Los bonos y aumentos para metalúrgicos se otorgarán en diferentes oportunidades hasta el año que viene. Vale destacar que ya se entregaron $ 35.000 en octubre, mientras que en noviembre, se abonó el 4,2% remunerativo y $ 15.000 no remunerativos. Los próximos meses se pagarán:
- Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos.
- Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.
- Febrero 2026: $25.000 no remunerativos.
- Marzo 2026: $35.000 no remunerativos.
De esta manera, este sector de trabajadores recibirá un 14% de aumento remunerativo junto con los $ 160.000 como bonos para este semestre.
Sueldo básico de un metalúrgico en diciembre de 2025
El cálculo exacto depende de tu categoría, antigüedad y jornada, pero usando el IMGR como referencia para un trabajador full-time, este sería el monto para diciembre 2025:
- Sueldo base ajustado: con el 4,2% de noviembre ya incorporado, el piso para diciembre es $987.791 brutos.
- Más el bono: suma los $ 35.000 no remunerativos, que se pagan aparte.