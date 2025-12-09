A través de una resolución oficial, el Gobierno estableció un aumento salarial adicional del 1,3% para diciembre destinado al personal de casas particulares, llegando así a un reajuste final del 2,7% programado para los dos últimos meses de 2024.

Esta modificación alcanza a todas las trabajadoras del sector, tanto para quienes trabajan con como sin retiro del domicilio.

La disposición quedó formalizada mediante la Resolución 3/2025 difundida en el Boletín Oficial durante este lunes. Junto al porcentaje de incremento, se estableció una suma extraordinaria no remunerativa orientada a complementar los haberes de cierre de año, cuyo monto depende de las horas trabajadas semanalmente.

Esta suma pasa a formar parte del salario base desde el inicio de 2026.

Ante esta modificación, tanto empleadores como personal doméstico deberán actualizar las cifras vigentes para diciembre y las que entrarán en vigor durante enero, considerando que el monto adicional altera el salario mensual final y genera impacto en contribuciones, sueldo anual complementario y período vacacional.

Nuevo bono para empleadas domésticas: de cuánto es

El bono no remunerativo a cobrar entre los meses de noviembre y diciembre adquiere un carácter remunerativo para enero 2026 , es decir, pasa a formar parte del salario básico.

Los montos definidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares son los siguientes:

$ 14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana

$ 9000 para quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas

$ 6000 para quienes trabajen menos de 12 horas

¿Cómo quedan las escalas salariales de las empleadas domésticas en diciembre 2025?

De acuerdo con la resolución, los montos a cobrar en diciembre y enero por las empleadas domésticas por categoría son los siguientes:

Diciembre 2025

Supervisores/as $ 3783,33 por hora

$ 471.961,09 por mes $ 4143,70 por hora

$ 525.711,97 por mes Tareas específicas $ 3581,79 por hora

$ 438.478,01 por mes $ 3926,82 por hora

$ 488.101,03 por mes Caseros $ 427.806,54 por mes $ 427.806,54 por mes Asistencia y cuidado de personas $ 3383,53 por hora

$ 427.806,54 por mes $ 3783,33 por hora

$ 476.745,56 por mes

Enero 2026

Supervisores/as $ 3895,56 por hora

$ 485.084,69 por mes $ 4258,05 por hora

$ 539.711,97 por mes Tareas específicas $ 3696,15 por hora

$ 452.478,01 por mes $ 4053,45 por hora

$ 501.003,04 por mes Caseros $ 441.806,54 por mes $ 441.806,54 por mes Asistencia y cuidado de personas $ 3491,25 por hora

$ 444.894,60 por mes $ 3897,33 por hora

$ 496.745,56 por mes

Además, la resolución oficial establece que quienes trabajen en condiciones desfavorables recibirán un aumento adicional del 30% sobre el mínimo. Las jurisdicciones alcanzadas por la normativa son:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)

¿Cómo se calcula el aguinaldo para las trabajadoras de casas particulares en 2025?

El Sueldo Anual Complementario, conocido también como Aguinaldo, corresponde al 50% del mejor salario percibido por el empleado en el semestre. Se paga en dos instancias correspondientes a los períodos enero-junio y julio-diciembre.

Para el caso del personal de casas particulares, el cálculo sigue las mismas reglas que rigen para el resto de los trabajadores registrados.

El valor del salario más alto incluye los aumentos aplicados en cada mes y desde enero de 2026 también incorpora la suma fija que pasó a formar parte del salario básico.

Si la trabajadora no completó el semestre completo, el aguinaldo se liquida de forma proporcional a los meses trabajados.