El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, puso en marcha el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE). De qué se trata el operativo federal que busca registrar docentes y no docentes nacionales.

Según informó la cartera, el relevamiento se desarrolla en el marco de la Red Federal de Información Educativa (RedFIE).

Esta iniciativa tiene como objetivo principal relevar información detallada y actualizada sobre el personal docente y no docente que se desempeña en instituciones educativas de gestión estatal, privada, social y cooperativa, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, con excepción del nivel universitario.

Durante la presentación del programa a la que tuvo acceso El Cronista, la subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, María Cortelezzi, es “crucial para conocer quién es el capital educativo”.

El operativo fue aprobado unánimemente por el Consejo Federal de Educación mediante la Resolución CFE N.° 478/24, y permitirá cuantificar y caracterizar al personal educativo del país.

Entre los principales aspectos que se relevarán se encuentran: su inserción institucional, situación laboral, formación, trayectorias profesionales y datos sociodemográficos. “Vale destacar que desde 2004 no se contaba con datos consistentes, por lo cual los resultados de este relevamiento serán de utilidad para la implementación de políticas educativas sólidas”, aseguraron.

“La implementación del ReNPE comenzó con la participación de los equipos directivos de las escuelas, quienes tienen a su cargo la revisión y carga de la nómina completa del personal que trabaja en cada institución”, indicaron desde la cartera de Sandra Pettovello.

“Es crucial para tener un diagnóstico claro y como acompañar con políticas educativas” , indicó Cortelezzi.

La secretaría ya cuenta con el 96% de los estudiantes relevados, sólo faltaría el personal docente. Desde la cartera aseguraron que este relevamiento servirá para construir “muestras representativas” para “hacer otros estudios”, sin embargo, no puntualizaron cuales serían dichos estudios o para qué servirían ante la pregunta de El Cronista .

“Creo que la expectativa es contar con la participación de los docentes y no docentes, para aprovechar la información”, dijo la subsecretaria.

Cómo completar el formulario

Para la tarea, es obligatorio que el personal complete el formulario a partir del 10 de noviembre a través de la aplicación MiArgentina o en la página web: argentina.gob.ar/renpe.

“Va a estar habilitado hasta fin de año y se podrá ir completando de a poco. No se va a borrar lo que uno ya completó. El formulario tiene una demora de entre 10 a 30 minutos en completar, depende la persona”, explicaron desde la subsecretaría.

La información recopilada busca integrar la Base Nacional Homologada (BNH), la cual será incorporada al módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE).

“Este registro conformará una herramienta clave para fortalecer la planificación y ejecución de políticas educativas basadas en información confiable, representativa y federal”, indicaron desde la Secretaría de Educación.

Con el lanzamiento del ReNPE “se reafirma el compromiso con una gestión educativa basada en la evidencia y el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la educación en todo el país”.