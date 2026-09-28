Septiembre entra en sus últimos días y el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya realizó casi todos los pagos de su calendario vigente. Para el martes 29 y el miércoles 30 no quedan fechas nuevas por terminación de DNI, pero eso no significa que la ventanilla esté cerrada.

Todavía hay beneficiarios que pueden pasar a cobrar: las asignaciones de pago único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas siguen disponibles hasta el 9 de octubre.

El cierre formal del cronograma es hoy lunes 28, cuando cobran los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y los titulares del Seguro de Desempleo Plan 1, en ambos casos con DNI terminados en 8 y 9.

Septiembre fue un mes con aumento: los haberes subieron 2,11% por movilidad y el haber mínimo quedó en $ 428.633,20 mientras que el máximo trepó a $ 2.884.295,54. A eso se sumó, una vez más, el bono extraordinario de $ 70.000, que la ANSES sostiene sin cambios desde marzo de 2024.

Qué prestaciones de ANSES se cobran el 29 y 30 de septiembre

Estos beneficios no se ordenan por terminación de DNI, sino por un período de cobro que sigue abierto:

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): se ordenan según cuándo se inició el trámite. Para la primera quincena, el cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre; para la segunda, del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI, del 8 de septiembre al 9 de octubre.

Para confirmar si hay un pago disponible, hay que ingresar a la página de ANSES, completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL y hacer clic en “Consulta”. Si corresponde, el sistema informa el lugar de pago y el rango de fechas habilitado, desde el primer hasta el último día en que se puede cobrar.

Septiembre fue un mes con aumento: los haberes subieron 2,11% por movilidad. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Quiénes reciben el último pago de septiembre

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y los titulares del Seguro de Desempleo Plan 1 fueron los últimos en cobrar en septiembre. Su calendario arrancó el 22 y avanzó con dos terminaciones de DNI por día, hasta llegar a los documentos finalizados en 8 y 9 el lunes 28.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

En este grupo, el bono no siempre llega completo. Para haberes de entre $ 428.633,20 y $ 498.633,20, el refuerzo se paga en forma proporcional hasta alcanzar ese techo; por encima de esa cifra, no corresponde.

Seguro de Desempleo Plan 1

Siguió el mismo esquema, del 22 de septiembre (DNI 0 y 1) al 28 de septiembre (DNI 8 y 9).

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y los titulares del Seguro de Desempleo Plan 1 fueron los últimos en cobrar en septiembre.

Cómo sigue el calendario de ANSES en octubre

El primer pago del mes próximo es el Seguro de Desempleo Plan 2, correspondiente a agosto, que se cobra del 1 al 9 de octubre para todas las terminaciones.

Los jubilados y pensionados tendrán en octubre una actualización del 1,66%, con un haber mínimo de $ 435.748,51 y un haber máximo de $ 2.932.174,85.

Quienes no superan el haber mínimo empiezan a cobrar el jueves 8 de octubre con los DNI terminados en 0. Por el feriado del lunes 12, ese día no se acreditarán haberes y el calendario se retomará el martes 13.

Los haberes superiores al mínimo comenzarán a pagarse el viernes 23 de octubre, con dos terminaciones de DNI por jornada hábil.