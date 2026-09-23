La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo esquema de haberes correspondientes a septiembre de 2026.

A través de la Resolución 257/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo ajustó los montos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), estableciendo tanto el piso mínimo como el tope máximo que percibirá el sector jubilatorio durante este mes.

El nuevo haber máximo de septiembre

Con la aplicación del índice de movilidad mensual, la jubilación máxima alcanzó los $2.884.295,54.

En agosto, el máximo había sido de $2.824.694,49. De esta manera, el aumento mensual fue de $59.601,05, equivalente al 2,11%.

Por qué los haberes más altos no cobran el bono de $70.000

A diferencia de lo que ocurre con la escala inferior, los jubilados que alcanzan el haber máximo quedan excluidos de la liquidación del bono extraordinario de $70.000 .

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De acuerdo con el Decreto 824/2026, el refuerzo se otorga de forma completa únicamente a quienes perciben ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima ($428.633,20).

Para quienes superan la mínima, pero no alcanzan los $498.633,20, el organismo liquidará un bono proporcional hasta completar ese tope.

En consecuencia, cualquier persona cuyos ingresos previsionales superen los $498.633,20 (incluyendo a quienes cobran el haber máximo de $2,88 millones o perciben un doble beneficio) no recibe el adicional.

La brecha entre el piso y el techo del sistema previsional

El ajuste de septiembre también modificó la jubilación mínima , que quedó fijada en $428.633,20. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, la percepción bruta para los jubilados de la escala más baja llega a $498.633,20.

La diferencia entre ambos extremos del sistema se ubicó este mes en $2.455.662,34, considerando la distancia directa entre el haber mínimo sin bono ($428.633,20) y el máximo garantizado ($2.884.295,54).