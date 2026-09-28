El papa León XIV realizará una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un esquema especial de feriados durante noviembre. El Gobierno estableció el lunes 9 como feriado nacional y sumó jornadas no laborables específicas para la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La medida quedó oficializada este lunes 28 de septiembre de 2026 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, que también declaró de interés nacional la visita del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Cómo queda el calendario de feriados por la visita de León XIV

El esquema definido por el Gobierno varía de acuerdo con la jurisdicción:

Lunes 9 de noviembre : será feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre : será feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, en CABA y Córdoba habrá un período de cuatro días consecutivos de descanso entre el sábado 7 y el martes 10 de noviembre. En el resto del país, el feriado nacional del lunes 9 conformará un fin de semana largo de tres días.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el esquema será diferente: habrá feriado el lunes 9 y el miércoles 11, pero el martes 10 será una jornada laboral habitual.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre. Instagram / pontifex

Visita del papa: por qué el Gobierno estableció feriados diferentes

De acuerdo con los fundamentos del decreto, las actividades previstas durante la visita demandarán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación. El Gobierno señaló que los operativos podrían verse dificultados si coincidieran con los desplazamientos habituales de trabajadores, estudiantes y actividades comerciales.

Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires habían solicitado la declaración de feriados con alcance territorial limitado debido a las características de la agenda del pontífice. La norma también establece que la medida alcanza a organismos y dependencias nacionales que funcionan dentro de los territorios comprendidos.

La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El martes 10, por ejemplo, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

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Qué hará el Gobierno para organizar la visita

Además de establecer los feriados, el DNU creó en la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, destinada a coordinar las acciones necesarias para la organización del viaje.

La unidad tendrá una vigencia de hasta 12 meses y estará encabezada por un funcionario con rango de secretario, que ejercerá el cargo ad honorem. También contará con cinco coordinadores, con rango de subsecretario y bajo la misma modalidad:

Coordinador Ejecutivo.

Coordinador de Logística e Infraestructura.

Coordinador de Seguridad y Emergencias.

Coordinador de Protocolo y Relaciones Institucionales.

Coordinador de Apoyo Legal.

Entre sus tareas estarán la coordinación de la seguridad, la logística, la infraestructura, el protocolo y las contrataciones vinculadas con las actividades de la visita . El decreto también establece competencias específicas para el titular de la unidad en materia de contrataciones y gastos relacionados con el operativo.

Cuándo llega el papa León XIV y cuál será su agenda

La visita oficial está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El papa León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 por la tarde, procedente de Uruguay.

El lunes 9 tendrá actividades en Buenos Aires y en Claypole, además de una misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. El martes 10 viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y por la noche participará de una vigilia juvenil en Buenos Aires.

El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, celebrará una misa frente a la Basílica de Luján y posteriormente partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, Perú.