Mediante la Resolución 284/2026, se confirmó un aumento del 1,66% para las jubilaciones y pensiones de octubre. En este sentido, las prestaciones que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un incremento.

Con la nueva suba confirmada, la jubilación mínima de ANSES pasará a ser de $ 435.748,51 en el mes de octubre. Además, se prevé que se mantenga el bono extraordinario de $ 70.000, destinado a aquellos beneficiarios que perciben el haber básico.

De tal modo, aquellos jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo, cobrarán un total de $ 505.748,51 .

Calendario de pagos para jubilados en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el calendario de pagos para jubilados y pensionados diagramará de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que reciben la mínima

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre (luego del feriado).

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

¿En cuánto quedó la jubilación máxima?

La jubilación máxima vigente, publicada en el Boletín Oficial, se estableció en $ 2.932.174,85 para el mes de octubre.