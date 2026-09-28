La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para completar los últimos depósitos de septiembre destinados a jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima.

El calendario de pagos establece una fecha específica para quienes todavía no recibieron sus ingresos previsionales.

Durante este lunes 28 de septiembre, un grupo de beneficiarios tendrá acreditada su jubilación o pensión, de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). La jornada marcará el cierre del cronograma de pagos correspondiente a este sector durante el mes.

¿Qué jubilados y pensionados cobran el lunes 28 de septiembre?

Los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima y tienen DNI terminado en 8 y 9, recibirán sus depósitos este lunes 28 de septiembre, según el calendario de pagos de ANSES.

La fecha corresponde a la última jornada de acreditaciones de septiembre para los beneficiarios de este grupo, cuyas prestaciones se distribuyen de acuerdo con la terminación del documento.

De esta manera, quienes tengan sus documentos finalizados en esos números podrán acceder a sus haberes previsionales correspondientes al mes, de acuerdo con el cronograma establecido por el organismo.

¿Cómo concluye el calendario de pagos de ANSES para beneficiarios que cobran por encima de la mínima?

Durante septiembre, ANSES organizó los depósitos de jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima en cinco jornadas, según la terminación del DNI.

El cronograma comenzó el martes 22 de septiembre y finalizará este lunes 28, con las últimas acreditaciones del mes.

Los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima y tienen DNI terminado en 8 y 9, recibirán sus depósitos este lunes 28 de septiembre. (Foto: ANSES) ANSES

El calendario completo de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1 : martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5 : jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre?

En septiembre, las jubilaciones y pensiones recibieron un aumento de 2,11%, correspondiente a la actualización de movilidad previsional.

Además, los beneficiarios que han cumplido con las condiciones establecidas recibieron un bono extraordinario de hasta $70.000, que se sumó al haber mensual.

La jubilación mínima quedó establecida en $428.633,20, mientras que, con el bono completo, el ingreso total asciende a $498.633,20.

Los titulares que perciben haberes inferiores a ese monto pueden recibir un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber quedó en $342.906,56, que llega a $412.906,56 con el bono completo.

Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez alcanza los $370.043,24 con el bono incluido.